Šodien 21:53
Nekāds vējš nav šķērslis kaitotājiem Lielupē! VIDEO
Kaut gan meteorologi svētdien piekrastē prognozēja mērenu līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas jūras un līča austrumu daļā brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē, brīžiem šķita, ka brāzmas ir visnotaļ stipras. Taču nekas nevar atturēt kaislīgus kaitotājus!
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka nedēļas sākumā pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, piekrastē mērens līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu 15 līdz 18 metri sekundē. Otrdien vējš pakāpeniski sāks pierimt.
Jārēķinās arī ar to, ka vietām ir iespējamas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.