Keitija Bendrupa (foto: Valsts policija)
112
Šodien 20:28
Meklē kopš 22. augusta pazudušo Keitiju Bendrupu, vakarā izgāja no mājām Raunas ielā Rīgā un neatgriezās
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2006. gadā dzimušo Keitiju Bendrupu, kura 22. augustā pulksten 21.00 izgāja no īpašuma Rīgā, Raunas ielā un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Keitija Bendrupa (foto: Valsts policija)
Keitija Bendrupa (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums 164 cm, kalsnas miesas uzbūves, tumši, gari mati.
Ģērbusies: gaiši rozā flīsa pusmētelī.
Valsts policija aicina aplūkot attēlus ar jaunieti un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai rakstot e-pastā rn.ziemeli@riga.vp.gov.lv !