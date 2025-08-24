Latvijas Nacionālā opera un balets neizpaudīs zaudējumus, ko radīja operas "Parsifāla" jauniestudējuma atcelšana
Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB) neatklās operas "Parsifāla" jauniestudējuma atcelšanas radītos zaudējumus, jo šāda informācija esot konfidenciāla, paziņoja LNOB pārstāve Irbe Treile. Treile skaidroja, ka atbilstoši līgumiem LNOB ir aprēķinājusi ar jauniestudējuma atcelšanu saistītos izdevumus un vērsusies ar juridisku pieprasījumu pie radošās komandas.
Viņa atzīmēja, ka noslēgtie līgumi paredz skaidru un nepārprotamu pienākumu radošajai komandai atmaksāt LNOB izdevumus, ja komanda nespēj pabeigt vai atkāpjas no jauniestudējuma.
"Patlaban notiek sarunas par šo izdevumu labprātīgu atlīdzināšanu. Ja tas nenotiks LNOB noteiktajos termiņos, LNOB risinās šo jautājumu tālāk ar tiesas starpniecību. Ar šiem izdevumiem saistītā summa netiks publiski atklāta, jo tā ir konfidenciāla informācija, kas attiecas tikai uz iesaistītajām pusēm," pauda LNOB pārstāve.
LETA jau rakstīja, ka jūlijā radošā komanda pameta ieceri LNOB iestudēt Riharda Vāgnera operu "Parsifals", līdz ar to pretēji plāniem rudenī iestudējums nenonāks pie skatītājiem un netiks iestudēts arī vēlāk. LNOB saņēma paziņojumu no radošās komandas par atkāpšanos no ieceres. Paziņojumā norādīts, ka radošā komanda Katrīnas Vāgneres vadībā noteiktajā laikā nespēj īstenot iestudējumu saskaņā ar savu māksliniecisko un režijas koncepciju. Radošās komandas pārstāvis apgalvojis, ka "Parsifāla" iestudēšana līdz oktobrim nevar tikt īstenota, jo atkāpies viens no radošās komandas locekļiem.