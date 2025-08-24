Ilustratīvs attēls
Šodien 17:17
Avārija uz Vidzemes šosejas, daļēji bloķēta satiksme starp Raunu un Smiltenes pagriezienu
Svētdienas pēcpusdienā ceļu satiksmes negadījuma dēļ daļēji bloķēta satiksme uz Vidzemes šosejas starp Raunu un Smiltenes pagriezienu, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" sniegtā informācija.
‼️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Vidzemes šosejas (A2, 118/119.km). Daļēji bloķēta satiksme, virzienā uz Igaunijas robežu josla ciet.👇 pic.twitter.com/4QPspObvlp— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) August 24, 2025
Ceļu satiksmes negadījums noticis Vidzemes šosejas 118./119.kilometrā, kas ir netālu no pagrieziena uz Launkalni un granulu ražotnes "Graanul Invest".
Avārijas vietā ir daļēji bloķēta satiksme - kustība brauktuves joslā uz Igaunijas pusi ir slēgta.