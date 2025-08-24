Ķekavas pašvaldība pedagogiem kompensēs transporta izdevumus
Ķekavas dome nolēmusi no jaunā mācību gada pedagogiem kompensēt transporta izdevumus, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.
Domes pieņemtie saistošie noteikumi "Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldības dibinātu izglītības iestāžu pedagogiem kompensē transporta izdevumus" paredz pedagogiem kompensēt transporta izdevumus, izņemot taksometrus, 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 100 eiro mēnesī.
Transporta izdevumus kompensēs par nokļūšanu vienu reizi dienā vienā maršrutā no deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas līdz pašvaldības dibinātai izglītības iestādei, kurā pedagogs strādā, un atpakaļ, ja pedagoga dzīvesvieta atrodas vairāk nekā piecu kilometru attālumā no izglītības iestādes.
Pedagogam tiks kompensēti arī personīgā transportlīdzekļa izmantošanas izdevumi par patērēto degvielu, ja nebūs iespējams izmantot sabiedrisko transportu un ja personīgā transportlīdzekļa izmantošana būs pamatoti lētāka vai laika ziņā izdevīgāka nekā sabiedriskā transporta izmantošana.
Lai saņemtu kompensāciju, skolotājam jāiesniedz izglītības iestādes vadītājam iesniegums, kurā norādīta dzīvesvietas adrese, attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, sabiedriskā transporta veids, maršruts un vienas dienas transporta izdevumu apmērs, kas pamatots ar aprēķinu.
Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā 1. septembrī.
Kā norāda pašvaldībā, kompensācijām šī gada pašvaldības budžetā plānoti 127 000 eiro.