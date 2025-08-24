Tuvākā diennakts būs lietaina, Vidzemē un Kurzemē līs stipri
Tuvākā diennakts Latvijā būs diezgan lietaina, turklāt Vidzemē un Kurzemē brīžiem līs stipri, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī mākoņu daudzums debesīs virs Latvijas būs mainīgs un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām Vidzemē būs stipras lietusgāzes. Atsevišķos rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem un lielākajā teritorijas daļā būs lēns līdz mērens, bet piekrastes teritorijās - mēreni stiprs, brāzmās sasniedzot 15-18 metrus sekundē (m/s). Minimālā gaisa temperatūra būs +7...+10 grādi, daudzviet piekrastē +10...+13 grādi.
Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies, tomēr palaikam gaidāms arī lietus. Pūtīs mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-18 m/s. Minimālā gaisa temperatūra būs +9...+11 grādi.
Pirmdien dienā daudzviet būs īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē un Vidzemē gaidāmas stipras lietusgāzes, atsevišķos rajonos arī pērkona negaiss. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās sasniedzot 15-18 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien būs +13...+17 grādi.