Rīgā simtiem cilvēku dodas Ukrainas atbalsta gājienā
Atzīmējot Ukrainas Neatkarības dienu, svētdien pēcpusdienā Rīgā simtiem cilvēku devās atbalsta gājienā "Saulespuķu ceļš" no Brīvības pieminekļa uz Kronvalda parku.
Pasākuma dalībnieki pie Brīvības pieminekļa sāka pulcēties jau pēc plkst.11. Pēc plkst.12, atklājot pasākumu, apvienotais latviešu-ukraiņu koris izpildīja gan Ukrainas, gan Latvijas himnu. Pēc tam klātesošos uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kutsevols, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P), Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, tviterkonvoja iniciatīvas autors Reinis Pozņaks (AS), fonda "Uzņēmēji mieram" līdzdibinātāja Anna Andersone un labdarības biedrības "Tavi draugi" vadītājs Ulvis Noviks.
Daudziem sanākušajiem rokās bija saulespuķes. Vairāki bija paņēmuši līdzi arī Ukrainas un Latvijas karogus. Citi Ukrainas karogu bija uzlikuši sev uz pleciem.
Dodoties gājienā pa Raiņa bulvāra ietvi, tā dalībnieki skandēja saukļus "Slavu Ukrainai!" un "Varoņiem slava!". Gājienu pavadīja policijas darbinieki.
Ukrainas Neatkarības diena ir valsts svētku diena Ukrainā, godinot Ukrainas PSR Augstākās padomes 1991.gada 24.augustā pieņemto Neatkarības deklarāciju, ar kuru tika proklamēta Ukrainas neatkarības atjaunošana un atdalīšanās no PSRS.
Par godu šiem svētkiem Rīgā, Brīvības laukumā, svētdien darbojas biedrības "Tavi draugi" Ukrainas suvenīru veikaliņš un ziedojumu pieņemšanas punkts, kur iedzīvotāji aicināti ziedot Ukrainas bruņotajiem spēkiem nepieciešamās lietas - tēju, kafiju trīs vienā, saldumus, riekstus un žāvētus augļus, ātri pagatavojamo pārtiku, gaļas un zivju konservus, higiēnas preces un vīriešu apģērbu karavīriem.
Biedrība "Tavi draugi" nodrošina koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā Ukrainai karā pret agresorvalsti Krieviju.