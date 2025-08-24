Nedēļas pēdējā diena būs pārsvarā mākoņaina.
Nedēļas pēdējā diena būs pārsvarā mākoņaina
Nedēļas pēdējā dienā Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tikai vietām debesis skaidrosies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sagatavotā prognoze.
Teritorijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, rietumu un centrālajos rajonos - arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, taču piekrastē gaidāms mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas jūras un līča austrumu daļā brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē (m/s). Maksimālā gaisa temperatūra būs tikai +13...+17 grādi.
Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas. Palaikam līs, brīžiem lietus būs pat stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-16 m/s, un gaisa temperatūra nebūs augstāka par +14...+16 grādiem.