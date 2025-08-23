Pētījums: gandrīz puse bērnu skolas un reģionālajos autobusos pārvietojas bez drošības jostām
Satiksmes ministrija (SM) kampaņā "Laid kā lielais!" aktualizēs bērnu drošību satiksmē un piesprādzēšanās nozīmi, informēja ministrijā.
Atsaucoties uz pētījumu aģentūras "Norstat Latvija" veiktās aptaujas datiem, ministrijā norāda, ka puse vecāku, kuru bērni pārvietojas ar skolas vai reģionālo autobusu, atzinuši, ka īsos braucienos bērni nekad nepiesprādzējas vai arī viņiem nav zināmi bērnu drošības jostu lietošanas paradumi.
Tādējādi SM sākusi informatīvi izglītojošo kampaņu, lai uzsvērtu drošības jostu obligātu lietošanu.
Aptaujas mērķis bija noskaidrot, vai bērni īsos jeb līdz 15 minūtēm garos braucienos ar skolas vai reģionālās satiksmes autobusu lieto drošības jostas. No visiem respondentiem 41% norādīja, ka viņu bērni ikdienā pārvietojas ar autobusu. Tostarp 27% vecāku atbildēja, ka drošības jostas bērns nelieto, bet 24,5% vecāku nezināja, vai bērns lieto vai nelieto drošības jostu.
Tikmēr 22% vecāku pauda, ka bērns piesprādzējas vienmēr, 14,5% vecāku minēja, ka bērns piesprādzējas dažreiz, bet 12% vecāku norādīja, ka bērns piesprādzējas bieži.
Aptauju 2025.gada jūlijā veica pētījumu aģentūra "Norstat Latvija", aptaujājot 1008 respondentus.