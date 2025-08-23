Tuvākajās stundās Latvijā gaidāms negaiss ar spēcīgām lietusgāzēm
foto: LETA
Negaiss turpināsies līdz pat rītam.
Sabiedrība

Tuvākajās stundās Latvijā gaidāms negaiss ar spēcīgām lietusgāzēm

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Tuvākajās stundās rietumu un centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī uz svētdienu vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, kas sāksies tuvāko stundu laikā un turpināsies līdz rītam.

Svētdien dienas vidū negaisa mākoņi jau gaidāmi Latvijas teritorijas lielākajā daļā. Daudzviet palaikam iespējams lietus, vietām rietumu un centrālajos rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, bet piekrastē - ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-17 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13...+17 grādi.

