Negaiss turpināsies līdz pat rītam.
Sabiedrība
Vakar 23:35
Tuvākajās stundās Latvijā gaidāms negaiss ar spēcīgām lietusgāzēm
Tuvākajās stundās rietumu un centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz svētdienu vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, kas sāksies tuvāko stundu laikā un turpināsies līdz rītam.
Svētdien dienas vidū negaisa mākoņi jau gaidāmi Latvijas teritorijas lielākajā daļā. Daudzviet palaikam iespējams lietus, vietām rietumu un centrālajos rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, bet piekrastē - ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-17 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13...+17 grādi.