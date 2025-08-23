Leģendārais Baltijas ceļš 1989. gada 23. augustā
Baltijas ceļa norisi pirms 35 gadiem fotografēja simtiem fotogrāfijas entuziastu, kur liecības nu apkopo Latvijas pašvaldību institūcijas – bibliotēkas un ...
Baltijas ceļam 36: valsts vadītāji atgādina par pienākumu sargāt brīvību
Šodien aprit 36 gadi kopš Baltijas ceļa – vēsturiskas dienas, kad vairāk nekā divi miljoni cilvēku sadevās rokās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, lai pasaulei parādītu savas alkas pēc brīvības un vienotības spēku.
Baltijas ceļš notika 1989. gada 23. augustā, apvienojot apmēram 2 miljonus cilvēku no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, kuri sadevās rokās, izveidojot aptuveni 600 kilometru garu dzīvo ķēdi no Tallinas cauri Rīgai līdz Viļņai. Baltijas ceļš kļuva par spēcīgu simbolu cīņā par brīvību.
Šīs dienas nozīmi savos vēstījumos uzsvēruši arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ministru prezidente Evika Siliņa.
“Baltijas ceļam jau 36. gadadiena: 2 miljoni cilvēku sadevās rokās pāri Igaunijai, Latvijai un Lietuvai, demonstrējot vienotību un alkas pēc brīvības, iestājoties pret padomju okupāciju. Tie ir notikumi, kas veido vēsturi,” sociālajā tīklā “X” rakstīja Rinkēvičs.
“Brīva un neatkarīga Latvija, kur varam runāt latviešu valodā, attīstīties un dzīvot pēc saviem likumiem – tas ir visas mūsu tautas nopelns,” piebilda Valsts prezidents.
Savukārt Evika Siliņa uzsvēra, ka Baltijas ceļš, kur daudzi stāvējām pirms 36 gadiem, atgādina, kāds spēks ir apņēmībā, kopīgās vērtībās un vienotā rīcībā. “Mūsu uzdevums šodien ir sargāt un lolot to, kas izcīnīts. Kopā ar tuvākajiem, Baltijas sabiedrotajiem, mūsu kopīgas nākotnes labā.”