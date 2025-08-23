Partijas "Gods kalpot Rīgai" (GKR) priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Sabiedrība
Šodien 10:36
Oļegs Burovs plāno startēt nākamgad paredzētajās Saeimas vēlēšanās
Partijas "Gods kalpot Rīgai" (GKR) priekšsēdētājs Oļegs Burovs norādīja, ka pašlaik vēl esot pāragri runāt par to, kādā sarakstā un kuri biedri startēs vēlēšanās, taču viņš uzsvēra, ka vispirms par to tiks runāts ar pašreizējo GKR sadarbības partneri Zaļo un zemnieku savienību (ZZS).
Burovs iepriekšējās Saeimas vēlēšanās startēja no partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) saraksta un tika ievēlēts Saeimā. Pēc tam viņš pameta LPV Saeimas frakciju un kļuva par neatkarīgu deputātu.
Pašlaik Burovs ir Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs.
GKR šī gada jūnijā notikušajās Rīgas domes vēlēšanās startēja kopējā sarakstā ar ZZS, taču nepārvarēja 5% barjeru. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju, par šo sarakstu nobalsoja 2,5% vēlētāju.
No šī saraksta vislielāko atbalstu saņēma Burovs, viņam sekoja GKR pārstāvji Juris Radzevičs un Ainars Baštiks.