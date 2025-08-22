Atpakaļ uz skolu: Uzticības tālrunis piedāvā konsultācijas un atbalstu pirms mācību gada sākuma
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Bērnu aizsardzības centra Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (Uzticības tālrunis) no 25. augusta līdz 31. augustam rīkos ikgadējo akciju “Atpakaļ uz skolu!”.
Kampaņas mērķis ir sniegt profesionālu psihoemocionālu un informatīvu atbalstu bērniem, pusaudžiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem jaunā mācību gada sākumā, palīdzot pārvarēt ar skolas gaitu atsākšanu saistītās grūtības.
Jaunā mācību gada sākums vienmēr ir pārmaiņu un satraukuma pilns laiks gan skolēniem un viņu vecākiem, gan pedagogiem. Bērni vasaras laikā ir atpūtušies, taču ne vienmēr problēmas, kas ietekmē viņu emocionālo labsajūtu, ir pazudušas. Tieši tāpēc ir būtiski, lai ikviens, kurš izjūt raizes vai neskaidrības, varētu saņemt profesionālu atbalstu un konsultāciju.
Kampaņas laikā Uzticības tālruņa speciālisti sniegs palīdzību un konsultācijas gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, tostarp pedagogiem – iepriekšējā pieredze rāda, ka arī vecākiem un pedagogiem ir daudz jautājumu, kas saistīti ar 1. septembra tuvošanos un mācību procesa uzsākšanu. Tiks arī publicēti ieteikumi bērniem, pusaudžiem, vecākiem un pedagogiem, kā veiksmīgāk sagatavoties jaunajam mācību gadam un kā laicīgi atjaunot savus personīgos resursus.
Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas, anonīma un visu diennakti pieejama tālruņa līnija. Darbadienās no plkst. 12.00 līdz 20.00 iespējams izmantot arī tiešsaistes konsultācijas (čatu) mājaslapā www.uzticibastalrunis.lv, kā arī vērsties pēc palīdzības, rakstot uz e-pastu: uzticibaspasts116111@bac.gov.lv.