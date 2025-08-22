No Ventspils slimnīcas Dzemdību nodaļas mājup dodas šī gada piektie dvīņi
Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī sagaidītie dvīnīši – brālīši Kārlis Teo un Valts Vils – šodien dodas mājup. Puisīši ir otrais un trešais bērniņš ventspilnieku ģimenē, kurus mājās ar nepacietību gaida vecāka māsiņa.
Šogad Ventspils slimnīcā sagaidīti jau pieci dvīņi. Dvīņu vecāki izteica lielu pateicību ginekologam Dr. Jurim Belēvičam un vecmātei Madarai Grosbahai par profesionalitāti un sirsnību. Visi trīs ģimenes bērniņi nākuši pasaulē tieši Ventspils slimnīcā.
Slimnīcas kolektīvs sveic ģimeni un vēl brālīšiem stipru veselību, bet vecākiem novēl daudz spēka, pacietības un prieka ikdienā, audzinot trīs bērniņus.
Par Ventspils slimnīcas Dzemdību nodaļu
Ventspils slimnīcas Dzemdību nodaļā iespējamas gan tradicionālās, gan ūdens dzemdības kvalificētu ārstu un pieredzējušu, gādīgu vecmāšu aprūpē, vidē ar mūsdienīgu aprīkojumu. Slimnīca lepojas ar modernām, labiekārtotām palātām ar ziedu motīviem, kā arī ģimenes un paaugstināta komforta palātām ar divguļamām gultām un citām ērtībām.
Jau vairāk nekā 10 gadus slimnīca īpaši sveic gada pirmo un katru simto mazulīti. Par iemīļotu tradīciju kļuvis arī salidojums "Esmu dzimis Ventspilī", kur atkalredzēšanās prieku piedzīvo vecāki, speciālisti un, protams, paši Ventspilī dzimušie mazulīši.