Ukrainas bērni Iecavā piedzīvo neaizmirstamu vasaru
Ukrainas bērni no Žitomiras apgabala izbauda mierpilnas vasaras dienas Iecavā. FOTO
Kara nomocītās Ukrainas 30 bērni no Bauskas novada sadraudzības pilsētas Malinas Žitomiras apgabalā augusta sākumu pavadīja sadraudzības nometnē Iecavas pamatskolā. Tās Ukrainas bērniem bija mierpilnas vasaras dienas, ko viņiem neizdodas izbaudīt dzimtenē.
Iecavas pamatskolā no 4. līdz 15. augustam norisinājās Bauskas novada pašvaldības rīkotā starpkultūru sadraudzības nometne, kurā piedalījās 30 bērni un trīs pavadošās personas no sadraudzības pilsētas Malinas Ukrainā. Divu nedēļu garumā nometne kļuva par vietu, kur bērni guva jaunas zināšanas, veidoja draudzības un piedzīvoja Latviju dažādās tās izpausmēs, informē Bauskas novada pašvaldība.
Bagātīga un daudzveidīga programma
Nometnes dalībnieki izbaudīja gan iepazīšanās un saliedēšanās spēles, gan radošās un sportiskās aktivitātes. Programmu bagātināja “Tik Tak” komandu spēles, foto orientēšanās Iecavā, pārgājiens uz Zvirgzdes kāpu, kā arī aizraujoši izbraucieni uz Rundāles pili, Rīgas panorāmas ratu, Tērvetes dabas parku un citām skaistām Latvijas vietām. Vakara daļā bērni baudīja brīvdabas kino vakaru, kā arī iepazina viens otra kultūru talantu šovā un kultūras apmaiņas pēcpusdienā.
Nometnē norisinājās arī vairākas radošās meistarklases – bērni zīmēja un veidoja Smilšu lampu nodarbībās, cepa pankūkas un dekorēja cepures, kā arī darbojās karameļu darbnīcā. Šīs nodarbības veicināja bērnu iztēli, radošumu un prieku par kopīgi radīto. Īpaši gaidīts notikums bija putu ballīte, kas kļuva par vienu no visjautrākajiem un saliedējošākajiem brīžiem nometnes laikā.
Katru dienu nometnes ritmu veidoja rīta rosme, fiziskās aktivitātes un sporta spēles. Profesionāla trenera vadībā bērni piedalījās dažādās kustību nodarbībās, kas ne tikai stiprināja veselību, bet arī veicināja komandas garu.
Pateicīgi par mieru, klusumu un bezrūpīgu prieku
“Pateicoties Malinas mēra un Bauskas pašvaldības ciešajai sadarbībai, mums bija iespēja jau otro reizi apmeklēt jūsu valsti. Jūsu atbalsts ļauj mūsu bērniem vismaz uz īsu brīdi izbaudīt mieru un klusumu un ļauties bezrūpīgai jautrībai,” nometnes noslēgumā sacīja audzinātāja Jeļena Novicka un turpināja:
“Visprecīzāk mūsu atvaļinājuma vērtību raksturo pašu bērnu vārdi. Kad es viņiem jautāju, kur viņi vēlētos doties nākamgad – uz Latviju vai Maldīvu salām, viņu atbilde bija viennozīmīga: uz Latviju! Un kad es prasīju – kāpēc? Viņi teica: “Tāpēc, ka šeit ir jautri. Tāpēc, ka šeit viss notiek. Tāpēc, ka cilvēki šeit ir draudzīgi, sirsnīgi, dzīvespriecīgi un laipni.”
Atvaļinājums Latvijā viņiem ir kā pasaka. Bērni patiešām iegrimst pasakā, kuras noslēgumā viņi raud. Taču viņi neraud no skumjām, bet no laimes. Mēs no sirds pateicamies un ceram, ka šī programma turpinās darboties, jo tā ir ļoti nepieciešama mūsu bērniem. Tā palīdz novērst uzmanību no biedējošajiem brīžiem un sliktām ziņām, viņi šeit vienkārši aizmirstas no ikdienas raizēm un labi pavada laiku kopā ar jums.
No visas sirds saku paldies par šo lielisko atpūtu! Esmu ļoti priecīga, ka to pavadījām tieši ar jums. Tik daudz pozitīvu emociju, košu iespaidu un sirsnīgu brīžu. Paldies par radīto atmosfēru, par jautrajām spēlēm, izzinošām ekskursijām un iedvesmojošām pastaigām, kopīgām pasēdēšanām, garšīgu ēdienu, jautrību un smiekliem. Ceru, ka kādreiz mums būs vēl tāda iespēja. Paldies!”
“Neskatoties uz šausmām, viņi joprojām ir bērni”
Otro gadu pēc kārtas nometnes organizēšanā iesaistās iecavniece Anastasija Ļadkova, kura saka: “Sākotnēji baidījos, ka pārāk daudz salīdzināšu, kā bija toreiz un kā ir tagad. Taču realitātē atklājās, ka katrs bērns ir pavisam unikāls, ar savu stāstu, saviem sapņiem un savām emocijām. Un tomēr viņus visus vieno viena lieta - atvērta, silta sirds. Neskatoties uz šausmām, kas notiek viņu dzimtenē, viņi joprojām ir bērni - brīnišķīgi, patiesi un dzīvespriecīgi. Dažiem no viņiem ir pārsteidzoši attīstīta emocionālā inteliģence, it kā viņi būtu daudz vecāki par saviem gadiem, citi - rotaļīgi un bezbēdīgi, kā jau bērniem pienākas.
Nometnē valdīja īpaša atmosfēra - smiekli mijās ar sarunām, ekskursijas ar radošām darbnīcām, un katrs mirklis bija piepildīts ar siltumu un savstarpēju atbalstu. Daži bērni mīlēja stāstīt par savu mājdzīvnieku vai mīļāko nodarbi - motorolleriem, futbolu. Citi klusāk, bet ar lielām acīm vēroja notiekošo, līdz sajutās droši un iesaistījās ar pilnu sirdi. Arī noslēgumā viņi spēlēja, dejoja, dziedāja, bet pats galvenais – viņi dalījās ar saviem talantiem un drosmi.
Lai gan šogad man bija vairāk pienākumu, es patiesi izbaudīju katru dienu. Sapratu, ka gan bērnu emocijas, gan organizatoriskais process ir tas, kas mani piepilda. Šī nometne nebija tikai vieta, kur bērni atpūšas - tā bija vieta, kur radās draudzība, cerība un ticība nākotnei. Un es jūtos pagodināta būt daļa no tā.”
Par nometnes veiksmīgu norisi Iecavā rūpējās pieredzējusi profesionāla komanda - nometnes vadītāja Anita Hanzena, viņas vietniece Lilita Gārbena un projekta koordinatore Anastasija Ļadkova. Īpaša pateicība pieciem Iecavas novada brīvprātīgajiem jauniešiem - Poļinai Ļadkovai, Andželikai Piebalgai, Aleksam Kļaviņam, Danielai Čerpakovai un Evelīnai Griškai, kuri asistēja nometnes aktivitātēs un bija neatsverams atbalsts komandai. Bauskas novada pašvaldība ar šo nometni turpināja tradīciju sniegt atbalstu Ukrainas bērniem, sekmējot starpkultūru sapratni un iekļaujošu sabiedrību.