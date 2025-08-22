Saldus novadā apturēts marihuānas rūpals - tā īpašniekiem draud pamatīgas nepatikšanas. FOTO
Jūlija beigās Saldus novadā, kādā piemājas saimniecībā tika atklāta speciāli iekārtota vieta, kurā tika audzēta marihuāna.
Valsts policija notikuma vietā izņēma vairāk nekā 300 marihuānas stādus un kriminālprocesā nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu narkotisko vielu apjomu un sastāvu augos. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu audzēšanu lielās platībās, vai ja to izdarījusi organizēta grupa un par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās un ja tās izdarītas ar narkotiskajām vielām lielā apmērā.
Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par šādu noziedzīgu nodarījumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem.
Kriminālprocesa gaitā aizturētas un par aizdomās turētajiem atzītas vairākas personas, kuru loma šī noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek skaidrota turpmākajā kriminālprocesā. Visas aizdomās turētās personas policijas redzeslokā jau iepriekš ir nonākušas. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.