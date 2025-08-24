Imantā protestē pret kapsētas izveidi - plāni paredz arī morgu un dzīvnieku kapus
Plāns Imantas pievārtē, Kleistos, veidot privātu kapsētu, krematoriju un kolumbāriju saskāries ar asu pretestību. Iecere ir vērienīga, plānota arī sēru birzs, kur urnas apglabā zemē, morgs un pat dzīvnieku kapsēta.
Kapsētu teritorijā, kas ir aptuveni piecas reizes mazāka par Lāčupes kapiem, iecerējuši izveidot divi uzņēmumi – “Rīgas apbedīšanas dienests” un “ABSocial”. Abiem ir viens vadītājs un patiesais labuma guvējs – Jegors Sokolovs, viņam pieder arī citi apbedīšanas biroji.
Ne katram būs pa kabatai
Ja projekts īstenosies, šī būs privāta kapsēta un ne katram pa kabatai, lai apbedītu tuvinieku. Rīgā patlaban ir privātā kapsēta Dreiliņos, kur atdusas vietu var iegādāties, sākot no 860 eiro.
Gandrīz astoņus hektārus lielajā zemesgabalā Baltegļu ielā 30 padomju laikos bija ierīkoti mazdārziņi, bet tagad teritorija ir aizaugusi un degradēta. Ierīkot kapsētu pašlaik liedz Rīgas teritorijas plānojums, un uzņēmums veic lokālplānojumu, lai to mainītu. Dažus simtus metru tālāk ir pašvaldības Lāčupes kapi, kur jau gandrīz nav vietas.
Tradicionālajā kapsētā apbedīt varētu vismaz 3500 aizgājēju, izveidojot četrvietīgas kapavietas, pat 6500. Turklāt paredzēts veidot arī kolumbāriju urnām. Lai nošķirtu kapsētu no dzīvojamām mājām, plānotas plašas un blīvas apstādījumu buferzonas, arī gar ceļu, lai nebūtu sajūtas, ka brauc caur kapiem. Plānots arī izveidot stāvvietas vismaz 150 auto.
Izskan asa kritika
Pašlaik no dzīvojamiem namiem potenciālo kapsētu šķir koki un krūmu biezoknis. Sabiedriskajā apspriešanā vairāk nekā 3100 parakstījušies pret, domes Pilsētas attīstības departamenta vietnē netrūkst kritisku komentāru. “Mīļie cilvēki! Vai jums ir prāts? Tuvu bērnudārziem un skolām krematoriju? Kategoriski pret! Jābūt ārpus pilsētas,” raksta Natālija. Sergejs uzskata: “Imantas mežs ir dabas veltījums, kas jāsargā, lai vairotu bioloģisko daudzveidību, nevis iznīcināt privāto uzņēmumu mantkārības un peļņas ieguves labumiem.”
Tikmēr Imantas apkaimes biedrības “Anniņmuiža” valdes loceklis Māris Krastiņš Latvijas Radio paudis, ka pašvaldības Lāčupes kapos ir maz brīvu vietu, tāpēc jauna kapsēta ir vajadzīga. Netālu gan atrodas privātmājas, bet kopumā nolūkotā teritorija esot pietiekami tālu no Imantas mikrorajona. Krastiņš arī atgādina, ka Meža kapi gan nevienam netraucē.
Pilsētas kapos katram rīdziniekam pienākas bezmaksas kapavieta. No 22 pašvaldības kapiem Rīgā brīvas vietas ir tikai divos – Jaunciemā un Bolderājā. Pārējās kapsētas ir daļēji slēgtas, tajās var apglabāt tikai tad, ja ir ģimenes kapi. Ir arī pilnībā slēgtas kapsētas, kur var apglabāt tikai urnas.