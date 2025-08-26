Sporta 2 kvartālā atklāta Linstow Art Award mākslas studija
SPORTA 2 kvartālā svinīgi atklāta Linstow Art Award mākslas studija, kas kļūs par radošo darba vietu pirmajām balvas laureātēm – Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) maģistra programmas absolventēm Annai Malickai, Tīnai Alisei Drupai un Katrīnai Biksonei. Māksliniecēm svinīgi pasniegtas studijas atslēgas, nodrošinot iespēju to izmantot gadu bez maksas, kā arī piešķirta 3000 EUR naudas balva katrai profesionālās attīstības veicināšanai. Studijas atklāšana iezīmē Linstow Art Award stratēģisko mērķi – ilgtermiņā atbalstīt Latvijas jaunos māksliniekus, sekmējot viņu radošās karjeras izaugsmi un stiprinot mākslas nozīmi pilsētvides attīstībā.
“SPORTA 2 kvartāla attīstībā viens no stratēģiskajiem virzieniem ir radīt vidi, kurā uzņēmējdarbība, radošās industrijas un laikmetīgā pilsētvide savstarpēji rada sinerģiju. Šī pieeja paredz mākslas klātbūtni ārpus tradicionālajiem kultūras ietvariem, padarot to pieejamu plašākai sabiedrībai. Linstow Art Award mākslas studijas izveide SPORTA 2 kvartālā ir nozīmīgs solis šīs stratēģijas īstenošanā, veidojot ilgtspējīgu platformu jauno mākslinieku atbalstam un kvartāla kultūrtelpas bagātināšanai. Māksla kļūst par dzīvīgas, inovatīvas un ilgtspējīgas pilsētvides sastāvdaļu, iedvesmojot gan iedzīvotājus, gan pilsētas viesus,” uzsver Linstow Baltic komercdirektore Evija Majevska.
Linstow Art Award misija ir sniegt ilgtermiņa atbalstu jaunajiem Latvijas māksliniekiem, veicinot radošās industrijas attīstību un nodrošinot mākslas pastāvīgu klātbūtni pilsētvidē. Pirmajā balvas gadā saņemti vairāk nekā 60 pieteikumi, no kuriem starptautiska mākslas ekspertu žūrija izvēlējās trīs laureātes.
Linstow Art Award mākslas balvas saņemšana un iespēja strādāt mākslas studijas telpā SPORTA 2 kvartālā jaunajām māksliniecēm nozīmē būtisku atspēriena punktu viņu radošajā attīstībā. Katra no laureātēm uzsver gan šī atbalsta praktisko nozīmi savu radošo ieceru realizācijā, gan emocionālo vērtību – iespēju strādāt vidē, kas veicina iedvesmu, sadarbību un māksliniecisko izaugsmi.
- Anna Malicka, 2023. gada LMA maģistra studiju Vizuāli plastiskās mākslas programmas absolvente, norāda, ka sava studija nodrošinās optimālus apstākļus radošajam procesam, ļaujot vienlaikus strādāt pie vairākiem projektiem, fokusēt darbību vienuviet un veicināt tās organiski plānveidīgu attīstību.
- Tīna Alise Drupa, 2024. gada LMA maģistra studiju Dizaina programmas absolvente, norāda, ka Linstow Art Award piešķirtā balva un studijas telpas nodrošinās būtisku atbalstu pētniecībā balstītas radošās prakses attīstībai un jaunu projektu īstenošanai.
- Katrīna Biksone, 2025. gada LMA maģistra studiju Vizuālās mākslas programmas absolvente, uzsver, ka mākslas studija SPORTA 2 kvartālā ir stratēģisks resurss, kas ļaus ilgtermiņā pilnībā koncentrēties uz radošo darbību un sagatavoties vairākām personālizstādēm, kas plānotas jau šogad.
Par SPORTA 2 kvartālu:
SPORTA 2 kvartāls ir dinamiska un perspektīva Rīgas pilsētas attīstības vieta, kur modernās tendences satiekas ar vietas unikālo vēsturisko raksturu. Tas ir dinamisks kvartāls, kas nemitīgi attīstās un kļuvis par iemīļotu atpūtas vietu, kur baudīt mākslu, kultūru, dažādus notikumus un gastronomiju. Kvartāla teritorijā starp Rīgas kluso centru un Hanzas rajonu šobrīd mājo vairāk nekā 20 dažādu radošo industriju uzņēmumi un organizācijas. SPORTA 2 kvartālu attīsta SIA “Linstow Baltic”, kas ir viens no vadošajiem dažādu segmentu ilgtermiņa nekustamā īpašuma projektu attīstītājiem Baltijā.
Par Linstow Art Award:
Linstow Art Award dibināta 2025. gadā, sadarbojoties Baltijas vadošajam nekustamo īpašumu attīstītājam Linstow Baltic un Latvijas Mākslas akadēmijai ar mērķi nodrošināt mūsdienīgu platformu Latvijas jaunajiem māksliniekiem savas profesionālās karjeras uzsākšanai un talanta pilnveidošanai. Linstow Art Award ir daļa no Linstow Baltic ilgtspējīgas attīstības pieejas, kur māksla un uzņēmējdarbība tiek saistītas kopējā platformā ar nolūku veicināt jauno talantu izaugsmi un radošās pilsētvides attīstību.