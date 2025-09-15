Princis Harijs svin 41. dzimšanas dienu; Megana Mārkla paceļ glāzes par vīra atgriešanos ASV
Šodien, 15. septembrī, savu 41. dzimšanas dienu svin princis Harijs.
Saseksa hercogs atgriezās ASV, lai svinētu savu dzimšanas dienu — tikai dažas dienas pēc īsas četras dienu vizītes Apvienotajā Karalistē un Ukrainā, bez sievas Meganas Mārklas un viņu diviem bērniem, Ārčija un Lilibetas.
Harija atgriešanās ASV mudināja hercogieni pacelt glāzi par godu šim notikumam: Megana, izmantojot savu "As Ever" sociālo mediju kontu, atzīmēja vīra atgriešanos mājās. “Kad tavs vīrs atgriežas pilsētā…,” vēstīja ieraksts dzīvesstila zīmola Instagram kontā, kur bija redzams, kā bijusī aktrise piepilda divas vīna glāzes.
Kamēr Harija dzimšanas dienas plāni paliek noslēpumā, visticamāk, svinības būs līdzīgas iepriekšējiem gadiem, kad viņš šo īpašo dienu parasti svinēja kopā ar sievu, bērniem un draugiem ASV.
Bijušā karaliskā ģimenes locekļa dzimšanas diena notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad viņš pavadīja četras dienas Apvienotajā Karalistē, kur satika savu tēvu, pēc tam ātri apmeklēja Kijivu, ievērojot Ukrainas valdības formālu uzaicinājumu. Hercogs ieradās Polijā piektdien no rīta, pirms iekāpa vilcienā uz Ukrainas galvaspilsētu ātrai vizītei, kas bija daļa no viņa darba Invictus Games ietvaros.