Rīgā ierodas NATO 1. pastāvīgās jūras grupas kuģi
Piektdien, 22. augustā Rīgas pasažieru ostā vizītē ieradīsies NATO pirmās pastāvīgās jūras spēku grupas (Standing NATO Maritime group one, SNMG1) kuģi – Nīderlandes fregate “De Ruyter” un Vācijas apgādes kuģis “Rhön”, apliecinot NATO klātbūtni un atbalstu Baltijas jūras reģionā.
SNMG1 turpina NATO militāro aktivitāti “Baltijas sardze” (Baltic Sentry) Baltijas jūrā, aizsargājot zemūdens infrastruktūru, bet tās galvenais uzdevums joprojām ir spēja veikt plaša spektra operācijas, sākot no kolektīvās aizsardzības līdz atturēšanai un reaģēšanai uz krīzes situācijām.
“Mūsu klātbūtne Latvijā skaidri parāda NATO apņemšanos nodrošināt šī reģiona drošību. Mēs esam šeit, lai apliecinātu, ka NATO ir vienota, klātesoša un gatava atbalstīt,” uzsvēra grupas komandieris komodors Arjens Varnārs (Arjen Warnaar).
Vizītes laikā kuģu apkalpes veiks ne tikai pārapgādi, bet arī sadarbosies ar Latvijas Jūras spēkiem, stiprinot sadarbību un reģionālo partnerību. Vizīte Rīgā notiek pēc nesenajām SNMG1 patruļām Ziemeļu jūrā un Barenca jūrā, demonstrējot NATO spēju veikt operācijas no Arktikas līdz Baltijas jūrai. Vizīte noslēgsies 25. augustā.
SNMG1 ir viena no četrām NATO pastāvīgajām Jūras spēku grupām. NATO pastāvīgās Jūras spēku grupas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras komponenti, kas darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki, spējot nekavējoties veikt operācijas jebkurā vietā. NATO pastāvīgo Jūras spēku grupu uzdevums ir nodrošināt aliansi ar pastāvīgiem jūras spēkiem, kas vienmēr atrodas jūrā, spēj veikt misijas miera un krīzes laikā. Piedaloties sabiedroto valstu Jūras spēku treniņos un apmācībās, tiek uzturēta gatavība, nodrošināta sadarbību un savietojamība jūrā.