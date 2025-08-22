Nedēļas izskaņā notiks Baltijas ceļa atceres pasākumi - Vidzemē gaidāmi satiksmes ierobežojumi
Baltijas ceļa atcerei veltīto pasākumu dēļ šajā nedēļas izskaņā Vidzemē tiks noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi.
Jau piektdien plkst.13.45 sāksies Baltijas ceļa daudzdienu velobrauciens maršrutā Rīga - Ropaži - Inčukalns - Murjāņi - Sigulda - Priekuļi - Rauna - Smiltene - Valka/Valga. Tā laikā ir iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi krustojumos. Satiksmi organizēs policija.
Sestdien, 23.augustā, no plkst.16 līdz 20.30 uz autoceļa Valmiera-Rūjiena-Igaunijas robeža (Unguriņi) (P17) pie Igaunijas robežas norisināsies Baltijas ceļa atceres pasākums. Šajā vietā tiks ierobežota satiksme un līdz 30 kilometriem stundā samazināts atļautais braukšanas ātrums.
Daudzviet uz Latvijas ceļiem ierobežojumi ir noteikti arī remontdarbu dēļ. Kā informēja LVC, būvdarbi patlaban turpinās 60 valsts ceļu posmos. Piemēram, uz Rēzeknes šosejas (A12) pie Ludzas autovadītājiem ir jārēķinās ar četriem pagaidu luksoforu posmiem, bet uz reģionālā autoceļa starp Koknesi un Vecbebriem (P79) - ar sešiem. Abos maršrutos būvdarbu posma izbraukšana aizņem aptuveni 40 minūtes. Savukārt, iebraucot Rīgā no Ķekavas puses, jārēķinās ar papildu laiku ceļā saistībā ar gājēju tuneļa un Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvdarbiem.
Autovadītāji tiek aicināti pirms došanās ceļā ieskatīties LVC interneta mājaslapā pieejamajā kartē, kurā atrodama informācija par visiem aktuālajiem ierobežojumiem uz valsts autoceļiem.