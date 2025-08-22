Izludināts konkurss uz Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatu
Pēc tam, kad Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra amatu jūnija vidū atstāja Edmunds Valantis, Valsts kanceleja (VK) izsludinājusi konkursu uz vakanto pozīciju. EM valsts sekretāra atalgojums būs 6608 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Amata pretendentiem līdz ar atbilstību Valsts civildienesta likumā un likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajām prasībām ir jābūt maģistra vai tam pielīdzināmam grādam, vēlams ekonomikā, tiesību zinātnē vai vadībzinātņu jomā. No pretendentiem tiek prasīta kā minimums triju gadu pieredze vadošā amatā ar vismaz desmit padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo desmit gadu laikā, kā arī profesionālā pieredze organizācijas pārstāvēšanā Eiropas Savienībā (ES) vai starptautiskā līmenī, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.
Kandidējot uz EM valsts sekretāra amatu, jābūt zināšanām un izpratnei par ministrijas darbības jomām, tostarp nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, zināšanām un izpratnei par tautsaimniecības attīstības procesiem un uzņēmējdarbības vidi, izpratnei par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu un finanšu vadības jautājumiem, kā arī izpratnei par ES likumdošanas procesu un institūciju darbību. Vēlama arī pieredze darbā valsts pārvaldē.
Pretendentiem jābūt angļu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī, sistēmiskai pieejai jautājumu risināšanā un spējai uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās, teicamām stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmēm, kā arī nevainojamai reputācijai.
VK sola, ka, kļūstot par EM valsts sekretāru, būs iespēja izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai nodrošinātu industrijas un pakalpojumu politikas, uzņēmējdarbības politikas un tūrisma politikas izstrādi un organizētu un koordinētu to ieviešanu. Sludinājumā šis darbs tiek aprakstīts kā atbildīgs un daudzveidīgs, ar plašu mērogu un patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
Jaunajam EM valsts sekretāram būs iespēja pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī, strādāt profesionālu, atbalstošu un radošu kolēģu komandā, kā arī profesionāli attīstīties, piedaloties augstākā līmeņa vadītāju mācību un attīstības pasākumos, sola VK.
Pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, būs jāprezentē arī savs redzējums par EM vidējā un ilgtermiņa prioritātēm, attīstības virzieniem un nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumos to īstenošanai.
Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences - stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana, komandas vadīšana.
Pretendentiem jāpiesakās VK līdz 10.septembrim.
Pēc tam, kad EM valsts sekretāra amatu jūnija vidū atstāja Edmunds Valantis amatu atstāja jūnija vidū. Vēlāk valdība viņu apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā un atļāva šos pienākumus savienot arī ar Lietuvas uzņēmuma "Elektrum Next LT" attīstības direktora amatu. Līdz jauna EM valsts sekretāra atrašanai par šī amata pienākumu izpildītāju ir iecelts EM valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raivis Bremšmits.