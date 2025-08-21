"Vagonu Svētki 25": radošās izpausmes un unikālas performances Vagonu kvartālā
Šī gada 23. augustā Rīgā, Vagonu kvartālā, kas atrodas Vagonu ielā 21, notiks “Vagonu Svētki ’25”. Visas dienas garumā vienuviet pulcēsies mūzika un māksla, veidojot atmosfēru kaimiņu satikšanās priekam un nodrošinot aktivitātes visiem interesentiem. Apmeklētājus gaidīs koncerti, garšīgas vakariņas, mākslinieku un plašu tirdziņš, ekskursijas pa Vagonu kvartālu un vietējiem uzņēmumiem, kā arī dejas līdz pēdējiem svinētājiem.
“Vagoni” ir radošs pagalms, kas savulaik kalpojis kā rūpnīcas teritorija, bet mūsdienās kļuvis par uzņēmīgu personību kultūras ražošanas un nesteidzīgas dzīves baudīšanas vietu. “Vagonu Svētki” ir pasākums, kurā tiek svinēta kaimiņu būšana, kultūra un radošais gars. Pasākums radīts, lai atkārtoti iepazīstinātu ar pieejamo kulturālo daudzveidību, vienlaikus no jauna atklājot vietējo māksliniecisko un radošo vidi.
Šī gada programmā - divas īpašas skatuves
Šajos svētkos nepieciešams izcelt divas skatuves - Vagonu skatuvi kā vietu, kas, tāpat kā kaimiņi, apkopo daudzveidīgas muzikālās intereses, kuras vieno eksperimentālais elements, un Vagonu Hall balkonu, kur paredzēts visu vasaru ilgstošā koncertcikla “VH balkonā” noslēgums.
“VH balkonā” noslēguma koncerti solās būt īpaši atmosfēriski. No Austrijas uz Rīgu atceļos Mala Herba, kas savā mūzikā apvieno tumšās elektronikas skanējumu ar Centrāleiropas folkloras motīviem, radot mistisku un spēcīgu enerģiju. Savukārt latviešu mūziķis un dzejnieks Juris Simanovičs klausītājus uzrunās nepastarpināti un tieši - ar balsi un ērģelēm. Uz balkona skatuves ir gaidāmas tikai neparedzamas un atklātas performances.
Vagonu skatuvi caurvīs improvizācijas brīvība. Akadēmiskās, džeza un folkloras krustpunktus izspēlēs “Bm/C” duets - Staņislavs Judins un Edgars Cīrulis. Enerģisku un žanrus šķeļošu sajaukumu atnesīs trio “Eklektika”, kas pazīstams ar savu “bungu un divu ragu” skanējumu. Īpašs notikums būs eksperimentālā dueta “KAY CY” (zināms arī kā Kaktiņš Stūrītis) atgriešanās uz skatuves pēc vairāku gadu pārtraukuma. Savukārt jaunā apvienība “Matērija” pārsteigs ar elektronikas un dzīvās improvizācijas sintēzi unikālā instrumentu kombinācijā. Oficiālās programmas izskaņā dejās pavadīs DJ Nick Ustinov.
Programma:
PAGALMS
12.00-15.00 Mākslinieku un plašu tirdziņš
12.00-17.00 Erudīcijas aktivitātes no “Lokija Trivia”
12.00, 14.00 un 16.30 Vagonu kvartāla ekskursijas
Virtuve no Laska V21, Boar BBQ, Artisan Picērijas
VAGONU SKATUVE
18.00 Bm/C (Staņislavs Judins un Edgars Cīrulis)
19.20 Eklektika
20.40 KAY CY (atgriešanās uz skatuves pēc vairāku gadu pārtraukuma)
22.00 Matērija
23.00 Nick Ustinov
VH BALKONS
16.00 Mala Herba (AT)
17.00 Juris Simanovičs
NURME BREWERY & TAPROOM
13.00, 15.00 un 18.00 Nurme Brewery tūres
1983 - Afterparty
DŪKA (live)
AIJA VASAKA
ONEANDERS
LASKA V21
16.00 Sabrage sacensības
Afterparty: DJ Judzhen
Ieeja pasākumā ir bez maksas.