Liopa pārsūdz amata pazemināšanu pēc problēmām vēlēšanu IT platformā
Par pārkāpumiem pašvaldību vēlēšanu informācijas tehnoloģiju procesos amatā pazeminātais bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktors Jorens Liopa Administratīvajā tiesā pārsūdzējis pārcelšanu amatā citā iestādē, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".
Liopa apliecināja, ka līdz tiesas nolēmuma pieņemšanai turpinās darbu Dabas aizsardzības pārvaldē.
Kā ziņots, dienesta pārbaudē tika konstatēts, ka šī gada 27.maijā vēlēšanu platformas vairāku komponenšu veiktspēju nevarēja atzīt par apmierinošu, un komisijas rīcībā nav ziņu, ka līdz pašvaldību vēlēšanu dienai būtu veikts atkārtots sistēmas audits.
Komisija secināja, ka Liopa pieņēma lēmumu parakstīties par Vēlēšanu platformas nodošanu ekspluatācijā, pastāvot negatīviem veiktspējas testiem.
Līdz ar to par pārkāpumiem pašvaldību vēlēšanu informācijas tehnoloģiju procesu organizēšanā Jorens tika pazemināts amatā uz diviem gadiem un pārcelts uz Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentu.
Balsu skaitīšana 2025.gada pašvaldību vēlēšanās saskārās ar tehniskām problēmām. Problēmas vēlēšanu iecirkņu darbā, saskaroties ar tehniskām problēmām, bija arī nedēļas gaitā, kad notika iepriekšējā balsošana.
Vēlēšanu norisē tika izmantoti trīs uzņēmumu risinājumi - SIA "ZZ Dats" izstrādātais pārvaldības portāls, vēlēšanu platformas vēlēšanu informācijas sistēma (VELIS), elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs (ETVR) un publiskās tīmekļa vietnes, ko nodrošināja AS "RIX Technologies", kā arī vēlēšanu zīmju skenēšanas sistēma (SKENIS), ko nodrošināja SIA "Baltic Software Factory". Tieši ar pēdējo sistēmu - SKENIS - vēlēšanu naktī bija lielākās problēmas, jo tā nespēja apstrādāt balsu skaitīšanas pieprasījumu skaitu.
Vēlēšanu sistēmas izveide un uzturēšana, kā arī citas ar to saistītās nianses VDAA izmaksājušas vismaz 1,8 miljonus eiro.