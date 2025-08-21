Tiesībsarga birojs: Dobeles bērnu centrā "Lejasstrazdi" bērni cieš no bada un nepiemērotiem apstākļiem
Ģimenes atbalsta centrā "Lejasstrazdi" Dobeles novadā bērni tiek trūcīgi baroti un ģērbti, ir nepietiekams kvalificētu darbinieku skaits, kā arī nav iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, secinājis Tiesībsarga birojs.
Kā Latvijas Televīzijas raidījumā "Panorāma" uzsvēra tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne, biroja ieskatā centrā, kas ir pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, sniegtais sociālais pakalpojums neatbilst tam noteiktajām prasībām.
Centrā dzīvo 24 no ģimenēm izņemti bērni. Tiesībsarga birojs pārbaudēs secināja, ka iepriekš sniegtās rekomendācijas ir ieviestas daļēji un neapmierinošā kvalitātē.
Viena bērna ēdināšanai centrā tērē četrus eiro dienā. Tiesībsarga birojā uzsver, ka tas nav pietiekami. Arī pārbaužu laikā gan 2023.gadā, gan šī gada martā konstatēts, ka ēdiens ir nepietiekams. Bērni sūdzējušies, ka ēdiens nereti tiek ieslēgts ledusskapjos.
Tikmēr Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Baiba Lucaua-Makalistere raidījumam sacīja, ka ir izvērtētas ēdienkartes un pirktie pārtikas produkti, un šobrīd neizskatoties, ka tiek gatavotas trūcīgas vai neveselīgas maltītes, vai tiktu pirkti nekvalitatīvi produkti.
Tāpat Tiesībsarga birojs konstatējis, ka bērnu drēbes ir nolietotas. Vienam bērnam apģērbam gadā tiek atvēlēti 250 eiro.
Secināts arī, ka netiek nodrošināta sociālā rehabilitācija, trūkst darbinieku, kas ar bērniem varētu strādāt. Bērni mēdz klaiņot un lietot apreibinošas vielas.
Centra vadītāja Silva Zāgmane, kura to vada četrus mēnešus, amatu plāno atstāt. Viņa no pašvaldības saņēmusi disciplinārsodu, jo ēkas kopējais stāvoklis nav būtiski uzlabojies. Apzinoties, ka tam nebija pietiekami daudz naudas un resursu, viņa nolēmusi pārtraukt darba attiecības.
"Trīsstāvīgā ēkā četru mēnešu laikā veikt pilnīgu remontu ar vienu remontstrādnieku trīs dienas nedēļā. Nē, es nevaru to izdarīt," pauda "Lejasstrazdu" vadītāja.
Raidījums vēstīja, ka šovasar arī Labklājības ministrija veica centra piedāvāto pakalpojumu izvērtēšanu. Arī tā pārbaudē konstatēja, ka ilgstoši nav pildītas noteiktās prasības gan saistībā ar speciālistu pieejamību, gan telpu un teritorijas labiekārtošanu.
Ceturtdien uz tikšanos ar Dobeles novada pašvaldību ieradās Tiesībsarga biroja un Bērnu aizsardzības centra pārstāvji, lai pārrunātu iespējamos risinājumus.
Vienlaikus raidījums vēstīja, ka atšķiras Tiesībsarga biroja un pašvaldības vadītāja redzējums par to, kurš ir bērnu likumīgais pārstāvis un kam ir jāuzņemas atbildība par šiem bērniem.
Tiesībsarga ieskatā, juridiski tā ir pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja, bet novada mērs Andrejs Spridzāns (LZP) uzskata, ka tā ir paša centra vadītāja.
Vienlaikus viņš apgalvo, ka ir sākts process norādījumu ieviešanai, tomēr "ir vajadzīgi gan resursi, gan cilvēki, lai realizētu visus šos norādījumus". Pēc viņa teiktā, "šī saruna liek pārdomāt, cik ātrā tempā pārmaiņas veikt".
Kopumā Tiesībsarga birojs secinājis, ka centrā sāk ieviest uzlabojumus, taču tās joprojām nāk par lēnu.
Piļāne pauda cerību, ka pašvaldība pieliks pūles, lai problēmas risinātu.