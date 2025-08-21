Rīgas centrā pieaug autostāvvietu noslodze: vai risinājums ir stāvēšanas limiti?
Pēdējā pusotra gada laikā pieaugusi autostāvvietu noslodze Rīgas centrā, šodien izskanēja Pilsētas attīstības departamenta rīkotajā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas transporta un mobilitātes attīstības tematiskā plānojuma prezentācijā.
Tas esot saistīts, pirmkārt, ar dotajām tiesībām elektroauto stāvēt bez maksas ielu malās izveidotajās stāvvietās. Otrkārt, autostāvvietu noslodze pieaugusi, jo iedzīvotājiem, kuri novieto savus auto pie dzīvesvietām, tiek prasīta simboliska maksa.
Šī situācija radot pārblīvējumu ielās un pilsētas centra apmeklētāju neapmierinātību, jo viņi nevar iebraukt centrā, uz salīdzinoši īsu laiku nolikt auto un izdarīt plānotos darbus.
Lai samazinātu auto sablīvējumu ielās, esot iespējami dažādi risinājumi, piemēram, ieviest stāvēšanas limitus. Neejot pret kopējo valsts un Eiropas politiku, var noteikt visiem vienotus noteikumus, ka auto var stāvvietā atrasties ne ilgāk par, piemēram, četrām stundām, vai tamlīdzīgi.
Taču risinājumi nedrīkstot būt kā sods autovadītājiem. Drīzāk ir jāuzlabo publiskā ārtelpa, to labiekārtojot un veicinot pazemes vai daudzstāvu autostāvvietu veidošanos.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šodien rīkoja informatīvu pasākumu, kurā iepazīstināja sabiedrību ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas transporta un mobilitātes attīstības tematisko plānojumu.
Plānojuma izstrāde tika sākta 2024.gada februārī ar mērķi noteikt Rīgas centra transporta infrastruktūras un satiksmes attīstību nākamo 25 gadu laikā.
Tajā iekļauti risinājumi ielu tīkla attīstībai, gājēju un veloinfrastruktūrai, sabiedriskā transporta, ūdenstransporta un dzelzceļa satiksmes attīstībai, kā arī transportlīdzekļu novietņu un mobilitātes punktu izveidei.
Plānojumā iekļauti priekšlikumi, kā organizēt satiksmi Vecrīgā, kur veidot ātruma ierobežojumu zonas un kā apbraukt Rīgas centru.
Pašvaldībā uzsver, ka plānojums nostiprinās detalizētu ielu tīklu un ilgtspējīgas, videi draudzīgas transporta sistēmas attīstību nākotnē un tas būs viens no nozīmīgākajiem pilsētas plānošanas dokumentiem.
Plānojums vēl būs jāapstiprina Rīgas domei. Plānots, ka tas kalpos kā vadlīnijas šobrīd izstrādē esošajam Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam.