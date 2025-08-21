Āfrikas cūku mēris skar Mārupes novadu: vienā saimniecībā nāksies likvidēt 65 cūkas
Mārupes novada Babītes pagastā mājas cūku novietnē ar 65 cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM). Šogad tas ir piektais konstatētais ĀCM uzliesmojums Latvijā.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) slimības skartajā novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.
Ap ĀCM skarto novietni tiek noteikta karantīnas zona. Šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonā ir noteikti ierobežojumi cūku un cūku izcelsmes produktu pārvietošanai.
PVD atgādina, ka vienīgais, kā pasargāt mājas cūkas no saslimšanas ar šo nāvējošo vīrusu, ir stingra biodrošības ievērošana novietnē.
Biodrošība nozīmē vienkāršus piesardzības pasākumus, kas jāievēro ikdienā:
- mājas cūkas un tām paredzētā barība nedrīkst nonākt kontaktā ar savvaļas dzīvniekiem. Tas nozīmē, ka mājas cūkas nedrīkst laist ārā un tās nekādā gadījumā nedrīkst barot ar zaļbarību, piemēram, piemājas dārzos pļautu zāli, pārtikas produktu pārpalikumiem un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem;
- nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
- lai vīrusu novietnē neienestu ar apaviem, pie ieejas cūku novietnē tie ir jānomaina un jādezinficē;
- ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.