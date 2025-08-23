Baložu iedzīvotājiem nedod mieru remontdarbi Rīgā. "Sastrēgumi sākas jau agrā rīta stundā. Kas notiks, kad sāksies skola?
Daudzi Baložu iedzīvotāji pauduši sašutumu par sastrēgumiem, kas remontdarbu dēļ izveidojušies ceļā uz Rīgu. Lai nokļūtu galvaspilsētā, iedzīvotājiem šobrīd jārēķinās ar divreiz ilgāku laiku ceļā. Turklāt sastrēgumi sākas jau agrā rīta stundā, un ar straujiem soļiem tuvojas skolēnu mācību gads.
"Ir grūti izteikt sašutumu par situāciju, kas izveidojusies uz A7 autoceļa, iebraucot Rīgā. Remontdarbi tiek organizēti tieši pirms skolas gada sākuma, kad satiksme kļūst vēl intensīvāka un daudzi vecāki vedīs bērnus uz skolu. Vai tiešām nevienam neienāk prātā, ka šādus apjomīgus remontus nevajadzētu sākt brīdī, kad satiksmes slodze ir visaugstākā? Sastrēgumi šobrīd ir neciešami – jāstāv rindās, cilvēki kavē darbu, bērni kavēs skolu, un situācija uz ceļa kļūst bīstama," neapmierinātību vietnē "Facebook" pauž Baložu iedzīvotāja Lilita.
Arī Elīna norāda, ka sastrēgumi jau šobrīd ir nežēlīgi un viņai bail par to, kas notiks skolai sākoties. Bet citās domās dalījusies Liene." Ja projekts tiks īstenots apmēram 10 mēnešu laikā, tad kurā brīdī to sākt, lai neskartu skolas laiku? Es neattaisnoju šo bardaku, bet nevajag visur sprausties ar skolas sākšanos! Pirms jaunā A7 ceļa izbūves vairākus gadus stāvējām pamatīgos sastrēgumos, bet tagad 20 minūtes ir liela traģēdija," pauž Liene.
Ceļā pavadītais laiks pakāpeniski aug
"Pirms remontiem uz Rīgu varēja aizbraukt aptuveni 20 minūtēs, remontu laikā laiks ir pieaudzis sākot no 35 minūtēm. Laiks ceļā pakāpeniski aug, it īpaši, ja satiksme nav raiti kustējusies uz priekšu, radot ķēdes reakciju. Sākumā varēja censties “izprukt cauri” ar agrāku izbraukšanu, taču var redzēt, ka to cenšas piekopt ar vien vairāk cilvēku, tādējādi radot sastrēgumus jau agrā rīta stundā. Ja ir notikusi kāda ķibele, tad laiks dramatiski pieaug," Jauns.lv norāda kopābraukšanas platformas "rideup.lv" līdzdibinātājs Egils Keness.
"Sastrēgumi uz Rīgas pusi ir vairāk vai mazāk dienas pirmajā daļā, vakarā tie jau ir pretējā virzienā. Ja agrāk pēc plkst. 9.00 sastrēgumi, var teikt, ka nebija, tad šobrīd līdz pat plkst. 10.00 vai ilgāk jārēķinās ar papildus vismaz 15 minūtēm. Kā to izjūt vietējie? Vietējie iedzīvotāji pavada daudz vairāk laika ceļā, spiesti radīt lielāku gaisa piesārņojumu. Lai “izvairītos” no ilgākas stāvešanas, šoferi izmanto citus ceļus, piemēram, caur Rāmavu un Valdlaučiem, taču tas notiek masveidā, tādēļ tas ietekmē arī citu vietu iedzīvotājus. Bažas rada 1. septembris, kad satiksmes plūsma būs ievērojami lielāka."
Lai cīnītos ar problēmu, izveidota kopābraukšanas platforma
Lai kaut kā cīnītos ar problēmu un samazinātu automašīnu skaitu uz autoceļa, Egils Keness ar domu biedriem izveidojis kopābraukšanas platformu "rideup.lv", kur šoferi var piedāvāt braucienus un citi - tiem pievienoties. "Ideja par "rideup.lv" radās redzot labos piemērus citās valstīs, piemēram, Dānijā, kur kopbraukšana tiek piekopta, lai mazinātu mašīnu skaitu uz ceļiem un gaisa piesārņojumu. Novērots, ka uz ceļiem dominē mašīnas, kurās sēž tikai šoferis, taču pārējās vietas ir pilnībā brīvas - tas sniedz iespēju dalīt ceļa izmaksas, mazināt gaisa piesārņojumu, atslogot satiksmi un potenciāli iegūt jaunus kontaktus," Jauns.lv norāda Egils.
"Mums Latvijā šī kultūra jau ir aktuāla, taču nav attīstijusies līdz platformai, kur visi braucieni būtu viegli pārskatāmi un atrodami. Līdz šim viss process notiek "Facebook" grupās, bet informācijai ir grūti izsekot līdzi, tādēļ, iespējams, daļa braucienu nav efektīvi izmantoti," norāda Egils. "Atsaucība un interese [par platformu] no iedzīvotājiem ir, taču sarežģītākais ir pārliecināt pievienot braucienus ne tikai ierastajās "Facebook" grupās, bet arī pie mums, lai lēnā garā iekustinātu visu procesu."
Sastrēgumi uz autoceļa turpināsies līdz nākamā gada pavasarim
Būvdarbu dēļ no 4. augusta, uz Bauskas šosejas ievada Rīgā tika slēgta labās puses brauktuve no Rīgas robežas līdz tirdzniecības centram "A7", un satiksme novirzīta pa kreisās brauktuvi ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā. VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) tolaik informēja, ka uz Bauskas šosejas (A7) ievada Rīgā pie Krustkalniem sākas gājēju tuneļa izbūve, kā arī turpinās Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvdarbi, tādēļ autovadītājiem jārēķinās ar palēninātu satiksmi. Būvdarbus plānots noslēgt līdz 2026.gada vasaras beigām.
Sīkāk par izveidojušos situāciju raidījumā "Zebra" skaidro tā vadītājs Pauls Timrots. Viņš norāda, ka "sastrēgumi sākās 4. augustā" un "šī katastrofa turpināsies līdz nākamā gada pavasarim, jo pie veikala cilvēki izdomājuši izurbt tuneli". Tāpat raidījuma vadītājs dalās pārdomās par to, cik lielus zaudējumus tautsaimniecībai nodarīs tas, ka tūkstošiem cilvēku vairākus simtus dienu par stundu vēlāk nokļūs mājās". Vairāk skaties video!