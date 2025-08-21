Trīs gadu laikā Austrumu slimnīcā palīdzība sniegta 631 karavīram no Ukrainas
Šodien Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) 29. reizi sadarbībā ar labdarības projektu "M-Help.com" uzņēma Krievijas sāktajā karā Ukrainā smagi cietušos karavīrus, bet trīs gadu laikā palīdzība sniegta 631 cietušajam, informēja slimnīca.
Slimnīcas mikroķirurgi karavīriem veikuši vairāk nekā 160 rekonstruktīvās operācijas.
Šoreiz slimnīcā tika uzņemti 32 karā cietušie. Pacientus RAKUS uzņēma multidisciplināra mediķu komanda - dažādu specialitāšu ārsti un aprūpes personāls no Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas (NMPUK) un Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas. Ukraiņu karavīrus sagaidīja arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols un slimnīcas valdes priekšsēdētājs Haralds Plaudis.
Visiem pacientiem, kas ieradās no Ukrainas, RAKUS veica vispusīgu veselības stāvokļa novērtēšanu, tajā skaitā dažādus laboratoriskos izmeklējumus. Katram pacientam tika paņemti vismaz desmit dažādi analīžu paraugi, kurus slimnīcas Laboratorijas dienestā testē uz vismaz 27 dažādiem parametriem, ieskaitot multirezistento infekciju iespējamo klātbūtni, jo kara apstākļos tās strauji uzliesmo un izplatās.
Vēlāk šiem pacientiem tiks veiktas sarežģītas ķirurģiskas un mikroķirurģiskas operācijas, kā arī nodrošināta rehabilitācija atkarībā no traumu seku specifikas.
Ukrainas karā cietušie pacienti uz Austrumu slimnīcu tiek atgādāti, pateicoties labdarības projekta "M-Help.com" dibinātāju Arvja Reketa un Mārtiņa Medinieka privātai iniciatīvai. Savukārt Georgija Logvinska labdarības fonds, kas darbojas Ukrainā, ir aprīkojis un pārbūvējis autobusu, ar kuru tiek nodrošināta šo pacientu transportēšana.