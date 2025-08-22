Iedzīvotāji ironizē par dabiskajām pļavām jeb "foršo kūlu" Stabu ielā. Taču izrādās, ka tās nemaz nav dabiskās pļavas
Daudzi iedzīvotāji mikroblogošanas vietnē "X" uzjautrinājušies par tā saucamajām "dabiskajām pļavām" Rīgā, Stabu ielā. Tikmēr uzņēmums "Rīgas meži" Jauns.lv skaidro, ka video nemaz nav redzamas dabiskās pļavas.
Kāds iedzīvotājs mikroblogošanas vietnē "X" dalījies ar video, kurā iemūžināti Stabu ielas puķu podi, kuriem blakus redzama tāda kā "apzaļumota dobe". "Dabiskās pļavas Stabu ielā," pie publicētā video norāda iedzīvotājs. Ilze norāda, ka "arī pie Dailes teātra redzama "šī foršā kūla" un uzskata, ka šīs "smilgas, niedres vai kas tur" izskatās traģiski, un dobes vajadzētu papildināt ar kādu ziedu. Kāds cits iedzīvotājs, savukārt, ironiski pauž, ka izskatās forši un skats atgādina Sicīliju. Bet vēl kāds norāda, ka "nemaz neizskatoties tik slikti - vajagot tikai ar ūdeni tās dobes vairāk aplaistīt".
Tikmēr "Rīgas meži" Jauns.lv skaidro, ka tas, kas redzams video kadros, nemaz neesot dabiskā pļava. "Puķu, dažādu augu un pat koku stādījumi puķu podos ir kopējs pašvaldības koncepts, kura mērķis ir padarīt pilsētu zaļāku, gaisu – tīrāku un sniegt iedzīvotājiem estētisku baudījumu. Šos puķu podus Rīgā apsaimnieko pašvaldības Mājokļu un vides departaments, uzņēmums "Rīgas meži", kā arī tie nereti ir atsevišķu privātu institūciju iniciatīva," norāda uzņēmums.
"Šādus stādījumus ir ievērojami sarežģītāk apsaimniekot nekā dabiskos apstādījumus. Svarīgi ir ne tikai nodrošināt pietiekamu mitrumu, bet arī augu apgādi ar nepieciešamajām minerālvielām. Turklāt katra vasara ir atšķirīga: ja iepriekš dominēja izteikti sausuma periodi, kad puķu podi bija bieži jālaista, tad šovasar tie bija pārmitri un nereti no podiem tika izskalota augsne."
"Tieši tā arī notika Stabu ielā – auglīgajai augsnei nonākot uz bruģa, lietainos laika apstākļos tajā iesējās nezāles. Šis apaugums šobrīd jau ir izravēts," skaidro "Rīgas meži".
"Uzņēmums "Rīgas meži" ir šo puķu podu apsaimniekotājs, bet ne idejas autors. Līdz ar to mēs nevaram komentēt šī projekta lietderīgumu vai nākotnes attīstības vīziju. Pašlaik "Rīgas mežu" apsaimniekošanā ir nodoti vairāk nekā 100 šādi puķu podi, kuri ir izvietoti dažādās Rīgas vietās," norāda uzņēmums.