Igoram Babkinam par krāpšanu RNP liftu uzturēšanas konkursos piespriež sešarpus gadu cietumsodu
Ekonomisko lietu tiesa šodien SIA "Liftu alianse" un SIA "AVVA" īpašniekam un vadītājam Igoram Babkinam par krāpšanu saistībā ar SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) rīkotajiem liftu uzturēšanas darbu konkursiem piesprieda sešarpus gadu cietumsodu un 74 000 eiro naudas sodu, aģentūra LETA uzzināja Tiesu administrācijā.
"AVVA" un "Liftu aliansei" piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi, un no uzņēmumiem tiks piedzīti attiecīgi 444 000 eiro un 333 000 eiro jeb kopā 777 000 eiro.
Brīvības atņemšana uz diviem gadiem par atbalstu krāpšanā piemērota arī kādam "AVVA" un "Liftu alianses" darbiniekam.
Naudas līdzekļi izkrāpti ilgstošā laika periodā no 2014. līdz 2018. gadam, jo "AVVA" un "Liftu alianse" iesniedza nepatiesu informāciju par tās speciālistu skaitu, kas bija viens no galvenajiem konkursa vērtēšanas kritērijiem. Tiesa konstatēja, ka abas firmas nevarēja veikt liftu apkalpošanu un remontu pilnā apjomā, tādējādi RNP radot zaudējumus lielā apmērā.
Par atbalstu krāpšanā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un trīs mēnešiem notiesāts arī RNP iepirkumu komisijas loceklis, kurš palīdzējis "Liftu alianses" vadītājam iegūt cita uzņēmuma darbinieku datus, kas izmantoti viltotu speciālistu dokumentu sagatavošanai, lai iegūtu liftu apkalpošanas tiesības.
Apsūdzība bija celta vēl vienam RNP iepirkumu komisijas loceklim, kuru attaisnoja, jo viņa vaina noziedzīgu nodarījumu īstenošanā netika pierādīta.
Tiesa attaisnoja visas apsūdzētās personas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. No lietā esošajiem pierādījumiem izrietēja, ka daļa no RNP iegūtajiem finanšu līdzekļiem tālāk uz fiktīvu darījumu pamata tikuši pārskaitīti, tai skaitā uz ārvalstī reģistrētu sabiedrību.
Lai arī minētās darbības formāli atbilda noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, lietā esošie pierādījumi liecinājuši, ka, visticamāk, šie pārskaitījumi saistīti ar pavisam citu Rīgas pašvaldības amatpersonu vai darbinieku kukuļošanu. Tas nozīmē, ka šo darbību mērķis bija nevis legalizēt līdzekļus jeb radīt šķietamību par finanšu līdzekļu likumīgo izcelsmi, bet gan veikt kukuļošanu par dažādu priekšrocību gūšanu, tai skaitā RNP rīkotajos iepirkumos.
Kaut arī tiesa atzina, ka krāpšanas rezultātā prettiesiski lielā apmērā iegūti RNP finanšu līdzekļi, no lietā esošajiem pierādījumiem neesot bijis iespējams noteikt konkrētu RNP kā cietušajai pusei radītā kaitējuma apmēru.
Attiecīgi tiesa noraidīja RNP pieteikto kaitējuma kompensāciju divu miljonu eiro apmērā, bet tai ir tiesības celt prasību par radītā kaitējuma kompensāciju civilprocesuālajā kārtībā.
Tiesas spriedums nav stājies spēkā, un to iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.
Jau vēstīts, ka lietā kopumā bija apsūdzētas septiņas personas - Babkins, Andrejs Maļinovskis, Edgars Akmens, Viktors Švidkovs, Deividas Jacka, Guntis Bode un Kristaps Zarāns.
Viena persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, krāpšanas atbalstīšanu.
Divas personas apsūdzētas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, bet vēl viena persona - par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas atbalstīšanu.
Trīs personas apsūdzētas par krāpšanas atbalstīšanu, turklāt divas no šīm personām papildus apsūdzētas arī par dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošanu, kas nozīmē, ka inkriminējamā nodarījuma brīdī tās bija valsts amatpersonas.
Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" 2020. gadā vēstīja, ka tie ir bijušā RNP valdes locekļa Arda Pāvilsona padomnieks, tostarp, iepirkumu jautājumos, Kristaps Zarāns un Tehniskās pārvaldes pārstāvis Andrejs Maļinovskis, kurš vadīja iepirkumu komisiju, kas lēma par liftiem.
Jau ziņots, ka 2019.gadā namu apsaimniekošanas uzņēmums "Hausmaster" un liftu ražotājs AS "Latvijas lifts-Šindlers" vērsās policijā ar lūgumu izvērtēt RNP liftu iepirkumu.
Namu apsaimniekošanas uzņēmums RNP pieder Rīgas domei. Tā apgrozījums 2024. gadā bija 80,569 miljoni eiro, kas ir par 8,55% vairāk nekā 2023.gadā, un peļņa sasniedza deviņus miljonus eiro. RNP strādā aptuveni 2000 cilvēku, uzņēmums pārvalda ap 3500 ēku.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Liftu alianse" un "AVVA" pilnībā pieder Babkinam. "Liftu alianse" 2024. gadā strādāja ar 573 092 eiro apgrozījumu un cieta 2579 eiro zaudējumus, bet "AVVA" apgrozījums pērn bija 1,08 miljoni eiro un tika ciesti 99 640 eiro zaudējumi.