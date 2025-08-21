Bauskā policija nudien bargi soda jaunieti, kurš spridzināja petardes - viņš aizvests pie mammas
Puisis ar petaržu spridzināšanu pie viena izpelnījies arī veselus trīs administratīvā pārkāpuma procesus, taču ar to viss gan nav beidzies - pie administratīvā pārkāpuma procesa tikusi arī jaunieša māte.
Aizvakar, 19. augustā Valsts policijā saņemta informācija, ka Bauskā jaunieši spridzina petardes. Valsts policijas amatpersonas notikuma vietā sastapa jaunieti, kurš atzinās izdarītajā un nogādāja viņu savā dzīvesvietā pie mammas. Pret jaunieti uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi, savukārt pret mammu uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu.
19. augustā ap pulksten 23.20 Valsts policijā saņemta informācija, ka Bauskā, Slimnīcas ielā jaunieši spridzina petardes. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, ierodoties notikuma vietā nevienu nesastapa un, apsekojot tuvāko apkārtni, kā arī daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, neviens jaunietis netika sastapts. Likumsargi atkārtoti apsekoja notikuma vietu un sastapa 14 gadīgu jaunieti, kurš atzina ka ir spridzinājis petardes. Jaunietis tika nogādāts dzīvesvietā pie mātes.
Šajā gadījumā pret jaunieti uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi – par agresīvu pret citu personu vērstu uzvedību, kas traucē tās mieru un izpaužas kā: mantisko interešu apdraudējums, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt īstenoti, par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību un par bērna, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, atrašanos publiskā vietā nakts laikā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību.
Savukārt pret zēna mammu, pie kuras jaunietis nogādāts, uzsākts administratīvā pārkāpuma process par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Minētais jaunietis jau vairākkārt ir nonācis policijas redzeslokā par dažādām huligāniskām darbībām un par savu vienaudžu fizisku aizskaršanu. Valsts policija iepriekš ir veikusi dažādas preventīvas darbības ar viņu un ģimeni, kā arī informācija tika nodota sociālajam dienestam, lai sniedz atbalstu ģimenei un izstrādā uzvedības sociālās korekcijas programmu, paredzot tajā Valsts policijas līdzdalību.
Tāpat visi iepriekš esošie administratīvo pārkāpumu procesi likumā noteiktajā kārtībā pārsūtīti pašvaldības administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai un jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam, lai sasniegtu sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā un atturētu no atkārtotu pretlikumīgu darbību veikšanas. Tāpat arī šajā gadījumā informācija tiks apkopota un nodota sociālajam dienestam un bāriņtiesai un administratīvā pārkāpuma procesi likumā noteiktajā kārtībā pēc materiālu izskatīšanas tiks nosūtīti pašvaldību administratīvajai komisijai lēmumu pieņemšanai.