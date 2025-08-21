Rīgas lidostas ātrās drošības pārbaudes līnijā uzstādīts jaunas paaudzes drošības skeneris.
RIX Rīgas lidostā pasažieru terminālī ātrās drošības pārbaudes līnijā šonedēļ tradicionālo metāla detektora arku aizstās ar modernu milimetru viļņu skeneri (“Quick Personnel Security Scanner" jeb QPS skeneris).
Šī tehnoloģija sniedz šādas priekšrocības:
- ātrāks pārbaudes process – skeneris automātiski detektē un lokalizē paslēptus priekšmetus, kas atrodas pie pasažiera, arī ļoti nelielus,
- stiprināta drošība – skeneris spēj atklāt ne tikai metāla, bet arī nemetāla priekšmetus,
- drošāks pasažieriem un personālam – jaunā ierīce neizmanto jonizējošo starojumu, tādēļ ir droša veselībai. Tās neietekmē arī implantēto vai nēsājamo medicīnisko ierīču (piemēram, elektrokardiostimulatoru) normālu darbību.
"Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai drošības pārbaudes būtu ne tikai efektīvas, bet arī ērti un ātri izpildāmas pasažieriem. Ar jaunās paaudzes milimetru viļņu skeneri mēs spējam uzlabot gan drošības līmeni, gan klientu pieredzi," uzsver Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.
Jaunā skenera uzstādīšana ir daļa no Rīgas lidostas ilgtermiņa plāna investēt inovācijās, kas uzlabo aviācijas drošību un vienlaikus palīdz ceļotājiem justies droši un ērti.