Sabiedrība
Šodien 09:58
Par godu Baltijas ceļa gadadienai norisināsies pasākums “Baltijas ugunsceļš”
Šo sestdien, 23. augustā, no plkst. 20.30 līdz 21.30 pie Brīvības pieminekļa Rīgā norisināsies pasākums “Baltijas ugunsceļš”, kas veltīts Baltijas ceļa 36. gadadienai. Pasākuma ietvaros no Brīvības pieminekļa līdz Laimas pulkstenim tiks izveidots simbolisks uguns ceļš, ko veidos svecītes, godinot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vienotību cīņā par neatkarību.
Pasākuma laikā dalībnieki dziedās patriotiskas dziesmas un piedalīsies sarunās par Atmodas laiku.
“Baltijas ceļš mums atgādina, ka mūsu brīvība tika izcīnīta ar tautas vienotu garu un apņēmību. Arī šodien, kad saskaramies ar hibrīdkara izaicinājumiem, ir svarīgi atcerēties, ka brīvība ir trausla. Tā ir jāsargā ne tikai vārdos, bet arī darbos, kas stiprina mūsu kopīgo apziņu un patriotismu. Šādas iniciatīvas atgādina, ka mūsu spēks ir tautas vienotībā, tāpēc aicinu ikvienu pievienoties šajā kopīgajā ugunsceļā,” pauž “Jaunieši Latvijai” vadītājs Edgars Kristaps Rupeiks.
Pasākumu rīko Nacionālā apvienība sadarbībā ar tās jaunatnes organizāciju “Jaunieši Latvijai”.