Par Rīgas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlē Pilinieku

Rīgas dome par pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Ilmāru Pilinieku.
Rīgas dome šodien par pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Ilmāru Pilinieku.

Uz šo amatu pretendēja vēl divi kandidāti - Dīns Cielava un Armands Kaļiščuks.

Pret Pilinieku aicināja balsot "Latvija pirmajā vietā" deputāts Ringolds Balodis, kurš izteicās, ka Pilinieks ir saistīts ar "Jauno vienotību", "jo maksājis šim politiskajam spēkam".

Kā liecina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājaslapā pieejamā informācija, Pilinieks maksājis biedra naudu partijai "Vienotība", no 2014.gada līdz 2019.gadam kopumā samaksājot nepilnus 6000 eiro.

