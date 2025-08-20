VIDEO: pārgalvīgs apdzīšanas manevrs uz A7 šosejas – "Audi" vadītājs teju izvairās no frontālas sadursmes
foto: ekrānuzņēmums no video
"Audi" vadītājs teju izvairās no frontālas sadursmes.
Šodien, 20. augustā, uz A7 šosejas tika fiksēta bīstama situācija, kad kāds "Audi" vadītājs veica pārgalvīgu manevru, apdraudot gan sevi, gan citus ceļu lietotājus, vēsta "Sadursme".

"Audi" vadītājs veic apdzīšanas manevru, lai gan pretī brauca kravas automašīna. Video ierakstā redzams, kā vadītājs teju izvairās no frontālas sadursmes.

Šāda veida braukšana var novest pie smagām sekām. Atgādinām ievērot ceļu satiksmes noteikumus un braukt atbildīgi.

 

