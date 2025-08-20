Rīgas pašvaldība no LDz pārņems Ziemeļblāzmas stacijas paviljonu
Rīgas pašvaldība no valsts AS "Latvijas dzelzceļš" bezatlīdzības lietošanā pārņemt Ziemeļblāzmas stacijas pasažieru paviljonu, trešdien lēma Rīgas dome.
Ēka atrodas Vecāķu prospektā 2C un ir 63,6 kvadrātmetrus liela.
Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments patapinājumā pieņemto būvi izmantos pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei un uzturēšanai, kā arī nodrošinās tās uzturēšanu, kopšanu, atjaunošanu vai uzlabošanu.
Kā ziņots, Rīgā sākta vairāku mobilitātes punktu būvniecība pie dzelzceļa stacijām. Kopumā Rīgā tiks uzbūvēti 15 mobilitātes punkti un tiem saistītā publiskā ārtelpa.
Mobilitātes punktu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mobilitāti un iedzīvotāju paradumu maiņu. Samazinoties transportlīdzekļu skaitam ielās, samazināsies satiksmes intensitāte, kā arī to radītais gaisa piesārņojums un vides troksnis.
Pie dzelzceļa stacijām tiks veidota ērta un pieejama sasaiste starp dzelzceļa un pilsētas sabiedriskā transporta infrastruktūru. Šajās vietās tiks veidota droša un ērta infrastruktūra gājējiem, velobraucējiem un mikromobilitātes rīku lietotājiem, uzlaboti satiksmes drošības risinājumi, paredzot izceltās gājēju pārejas un apgaismojumu, atvērtas un segtas velonovietnes, novietnes kravas velosipēdiem, laukumus elektroskūteru novietošanai.
Vietās, kur tas ir iespējams, sabiedriskā transporta pieturvietas izbūvēs maksimāli tuvu dzelzceļa pieturas punktam vai stacijai.