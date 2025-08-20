Festivāls “Draugu lokā” pulcējis simtiem aprūpes centru iemītnieku no visas Latvijas
Otrdien, Pasaules humānās palīdzības dienā, Rīgā notika radošais festivāls “Draugu lokā”. Tie vienlaikus bija gan svētki, gan iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām plašākai sabiedrībai parādīt savus talantus un radošumu, vēsta 360TV Ziņas.
Pasākumā piedalījās aptuveni 300 valsts sociālās aprūpes centru iemītnieki un darbinieki no visas Latvijas. Kā atzina organizatori, galvenais mērķis bija dot dalībniekiem iespēju socializēties un integrēties sabiedrībā, vienlaikus izpaužot savas radošās prasmes.
Festivāla apmeklētāji varēja piedalīties 11 radošajās darbnīcās – no mākslas un rokdarbiem līdz muzikālām aktivitātēm. Pulciņu vadītāji uzsvēra, ka bērni un pieaugušie ar īpašām vajadzībām ar aizrautību apgleznoja figūriņas, gatavoja māla darbus un radīja dažādus vizuālās mākslas darbus.
Īpašu prieku raisīja iespēja satikt sabiedrībā pazīstamus māksliniekus un mūziķus. Festivāla apmeklētājus ar dziesmām iepriecināja Žoržs Siksna, bet mākslinieks Ilgvars Zalāns uzsvēra, ka šādās darbnīcās cilvēkiem ar redzes problēmām tiek dota iespēja justies ne tikai kā pacientiem vai aprūpes centru iemītniekiem, bet arī kā personībām un māksliniekiem.
Pasākuma laikā valdīja sirsnīga un pacilājoša atmosfēra – dalībnieki dziedāja, dejoja un dalījās savā radošumā, bet ikdienas rūpes uz mirkli palika otrajā plānā.
Organizatori uzsvēra, ka festivāls “Draugu lokā” ir kļuvis par nozīmīgu platformu, kurā cilvēki ar īpašām vajadzībām var parādīt savas prasmes, iegūt jaunus draugus un sajust sabiedrības atbalstu.