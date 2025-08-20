Igaunijas pilsoņi uzdarbojas Vidzemē - aplaupīti vairāki veikali
Aizvadītajā nedēļā, 13. augustā, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Valmieras novada Vaidavas pagastā divas personas izdarījušas zādzību kāda veikala telpās. Likumsargiem izdevās noskaidrot, ka noziedzīgo nodarījumu pastrādāja Igaunijas pilsoņi. Divām personām piemērots – apcietinājums. Izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidroja, ka personas varētu būt saistītas ar vēl citām zādzībām. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Šā gada 13. augustā Valmieras novada Vaidavas pagastā no kāda veikala telpām divi vīrieši nozaga alkoholiskos dzērienus aptuveni 211,31 eiro vērtībā. Skaidrojot notikušā apstākļus, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas noskaidroja, ka iespējamās vainīgās personas iekāpa “Audi A4” automašīnā un devās uz Cēsu pusi. Likumsargi, veicot izmeklēšanas darbības, 2025. gada 14. augustā aizturēja 2006., 1997. un 1984. gadā dzimušos Igaunijas pilsoņus un ievietoja viņus īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja, ka personas ir saistītas ar vēl citām zādzībām Cēsīs, Valmierā, Salacgrīvā un Saulkrastos, kas arī pastrādātas veikalos, kā arī degvielas uzpildes stacijā.
Jāmin, ka 2025. gada 18. augustā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas lūdza tiesai piemērot 1997. un 1984. gadā dzimušajiem vīriešiem drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. Tiesa apmierināja lūgumu un abiem Igaunijas pilsoņiem piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Pret personām uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā, izņemot šā likuma 175.panta trešajā un ceturtajā daļā, 177.panta trešajā daļā un 179.panta trešajā daļā paredzētos noziegumus. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.