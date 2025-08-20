"Lidl Pupu balles" gardēži pulcējas "Kimmel kvartālā"; 19.08.2025.
"Mmm, un kāpēc gan pupas būtu jāsvin? Pupas ir lielas un mazas, baltas, sarkanas un vēl raibās, tik daudz, ka ...
Sabiedrībā zināmi cilvēki pulcējas “Lidl Latvija” rīkotā Pupu ballē. FOTO
19. augustā "Kimmel kvartālā" norisinājās “Lidl Latvija” rīkotā Pupu balle, kas veidota kā daļa no uzņēmuma izglītojošās iniciatīvas “Izgaršo atbildīgi!”. Pasākums tika veltīts pākšaugu nozīmei uzturā, sniedzot viesiem iespēju izglītojošā un izklaidējošā veidā iepazīt, kā pupas un citi pākšaugi palīdz veidot veselīgākus un videi draudzīgākus ēšanas paradumus.
Vakara gaitā gan influenceri, gan sabiedrībā zināmas personas baudīja improvizācijas teātra “DIVAS” humoru, piedalījās viktorīnās un radošās aktivitātēs, kā arī guva praktiskus padomus no uztura speciālistes Lienes Sondores par to, kā pākšaugus ērti un garšīgi iekļaut ikdienas ēdienkartē. Papildu īpašu kulināro meistarklasi pasākuma laikā vadīja šefpavārs Elmārs Tannis, demonstrējot dažādus gardus ēdienus ar pupām un iedvesmojot viesus izmēģināt tos arī savās virtuvēs.
“Mēs apzināmies, ka mazumtirdzniecības nozarei ir būtiska loma sabiedrības veselības veicināšanā, un aktīvi strādājam pie tā, lai atbalstītu mūsu klientus pieņemt informētas, ilgstpējīgas un veselību veicinošas pārtikas izvēles. Turklāt šādas izvēles ietekmē ne tikai cilvēku pašsajūtu un dzīves kvalitāti, bet arī mūsu kopējo nākotni un vides ilgtspēju,” pasākuma laikā uzsver Antra Birzule, “Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja.
Kā daļa no ilgtermiņa stratēģijas “Lidl” visās darbības valstīs pakāpeniski ievieš “Planetāri veselīga uztura” principus, apņemoties līdz 2030. gadam palielināt augu izcelsmes produktu īpatsvaru par 20%. Īpaša uzmanība tiek veltīta pilngraudiem, augļiem, dārzeņiem un augstvērtīgiem augu proteīniem, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi un veicinot ilgtspējīgākas piegādes ķēdes. Ar šo pieeju “Lidl” kļūst par pirmo mazumtirgotāju, kas visās 31 darbības valstī ievieš Pasaules dabas fonda (WWF) metodoloģiju, lai veselīgākas un videi draudzīgākas pārtikas izvēles kļūtu pieejamas ikvienam.