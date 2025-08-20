Rēzeknes novadā nosalušā gandrīz 2 gadus vecā Andreja māte tiek apsūdzēta par divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu
Latgales rajona tiesa 8. novembrī plāno uzsākt krimināllietas izskatīšanu, kurā sieviete tiek apsūdzēta par noziedzīgu neuzmanību, kas šī gada sākumā Rēzeknes novadā noveda pie viņas gandrīz divus gadus vecā dēla nāves, liecina tiesas kalendārā norādītā informācija.
Traģiskie notikumi notika ziemā Rēzeknes novadā. Apsūdzētā kopā ar citām personām lietoja alkoholu un nenodrošināja nepieciešamo uzraudzību par savu mazgadīgo bērnu. Māte alkohola reibumā, zinot, ka zēns, kuram bija viens gads un 11 mēneši, aktīvi staigā un tāpēc nepieciešama pastāvīga uzraudzība, neveica nekādas darbības, lai ierobežotu dēlam piekļuvi mājās esošajiem alkoholiskajiem dzērieniem un brīvu izeju no mājas, norādīts apsūdzībā.
Zēns, pamodies pēc dienas miega, neuzmanīgu mātes rīcību dēļ brīvi piekļuva mājās esošajam alkoholam un viens pats izgāja ārā sniega vētrā, bez apaviem un virsdrēbēm. Viņš ilgu laiku atradās ārpus telpām bezpalīdzīgā stāvoklī, ciešot no spēcīga stresa un aukstuma.
Vēlu vakarā bērns tika atrasts apsnidzis un bez dzīvības pazīmēm. Veicot izmeklēšanas darbības kriminālprocesā, tika atklāts alkohola klātbūtne bērna organismā, norādīja prokuratūrā.
Bērna māte tiek apsūdzēta par divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, tas ir, pēc Krimināllikuma 123.panta pirmās daļas, kas nosaka, ka par prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai sabiedrisko darbu, un pēc Krimināllikuma 174.panta otrās daļas, kas nosaka, ka par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo, ja ar to mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs, un ja šīm darbībām nav bijušas šā likuma 125. vai 126. pantā paredzētās sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Prokuratūra uzsver, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina netiek pierādīta kriminālprocesa kārtībā, kā noteikts Kriminālprocesa likumā.
Kā jau ziņots, 1. februārī šā gada ap plkst. 13:30 tika konstatēts, ka Lenģu pagastā, Rēzeknes novadā, no mājām izgājis un pazudis zēns, dzimis 2023. gadā. Policija saņēma informāciju par šo negadījumu ap plkst. 15:00 un nekavējoties uzsāka meklēšanas pasākumus, piesaistot plašu spēku, tai skaitā kolēģus no citām nodaļām ar vairākiem droniem un kinologu ar dienesta suni.
Vakarpusē, tajā pašā dienā ap plkst. 21:22, Lenģu pagastā, aptuveni 200 metru attālumā no dzelzceļa stacijas, zēns tika atrasts bez dzīvības pazīmēm. Neskatoties uz ilgstošiem reanimācijas pasākumiem, bērna dzīvību vairs nebija iespējams izglābt.
Notikuma vietā likumsargi aizturēja divas personas – sievietes, dzimušas 1985. un 1964. gadā. 3. februārī policija vērsās tiesā ar lūgumu piemērot apcietinājumu vienai no aizdomās turētajām. Tiesa atteica šo lūgumu un piemēroja citu drošības līdzekli – policijas uzraudzību.