Ilgstošās lietavas pamatīgi apgrūtinājušas mežu apsaimniekošanu. "Saskaramies ar nogremdētiem traktoriem!"
Ilgstošie nokrišņi, kas šovasar ir pārņēmuši Latvijas reģionus, ir radījuši nopietnus izaicinājumus mežkopības nozarei, ziņo AS "Latvijas valsts meži" (LVM).
"Slapjais laiks apgrūtina augsnes gatavošanu jaunā meža stādīšanai nākamā gada pavasarī, radot būtiskus riskus plānoto meža atjaunošanas plānu īstenošanai. Lielākās bažas rada tieši slapjo cirsmu izstrāde, kur darbu izpildes kvalitāte atkarīga no operatoru pieredzes un profesionalitātes," norāda LVM.
“Augsnes gatavošanu otrajā pusgadā uzsākām bažīgi, lai gan mūsu sadarbības partneris jau bija sagatavojies gaidāmajiem apstākļiem un traktortehnikai uzstādījis papildu ķēdes, lai uzlabotu caurgājamību zemas nestspējas augsnēs," skaidro LVM vecākais mežkopības meistars Ziemeļlatgales reģionā Kristaps Mežatučs.
"Tomēr pat pieredzējuši operatori šādās cirsmās saskaras ar nogremdētiem traktoriem – pat vairākas reizes," norāda Mežatučs.
"Šādu apstākļu ietekmē arī palielinās slodze uz tehniku, kas veicina dažādu remontdarbu skaita palielināšanos. Šie faktori un apstākļi samazina darba ražīgumu un izpildīto darba apjomu. Tomēr pakalpojuma sniedzējs tam bija gatavojies, ļaujot ar šādām situācijām veiksmīgi tikt galā.”
Laikapstākļi ietekmē arī citus meža apsaimniekošanas darbus
Šī gada ilgstošās lietavas, kas sākās jau pavasarī un turpinās lielāko daļu vasaras, rada arī citus izaicinājumus meža apsaimniekošanas darbu gaitā – ierobežo mežkopības darbu veikšanu un kavē veselīga meža augšanas procesu.
Ievērojami intensīvāk aizzeļ pagājušo gadu jaunā meža stādījumi, kas savukārt apgrūtina agrotehnisko darbu izpildi. Palielinās patērētais laiks, meklējot stādus. Pēc novērojumiem darba ražīgums krītas un platībās jāpavada vairāk laika kā ierasts.
Mežkopības meistars norāda, ka šādi apstākļi veicinās aizzelšanu šogad sagatavotajās platībās un nākamajā sezonā agrotehniskie darbi būs jāveic daudz agrāk, nekā ierasts.
Mainīgie laikapstākļi ietekmē arī meža aizsardzības darbu gaitu. Lietainie apstākļi samazina laika posmu, kurā iespējama repelentu – jauno meža koku stādu aizsardzības līdzekļu – uzklāšana uz kokiem. Tāpēc pakalpojuma sniedzējiem nepieciešams pastāvīgi sekot līdzi laika prognozēm, plānojot darbus: jābūt modriem arī mežā, veicot aizsardzības darbus, lai lietus gadījumā savlaicīgi apturētu darbus un repelenti netiktu noskaloti.
Pastāvīgo lietavu rezultātā vienā no LVM kokaudzētavām Madonas pusē – “Podiņi” – applūdušas vairākas stādījumu platības, kurās aug selekcionētie meža koku stādi. Ilgstoši atrodoties stāvošā ūdenī, jaunie meža stādi zaudē savu vitalitāti, ir pakļauti dažādām slimībām, jo nav iespējams veikt ne stādu ravēšu un citus kopšanas darbus, ne stādu aizsardzības pasākumus.