Peldvieta Lucavsalā
Sabiedrība
Šodien 20:47
Sinoptiķi apbēdina Latvijas peldētājus
Šonedēļ Latvijā gaidāma ūdens temperatūras pakāpeniska pazemināšanās, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Šorīt ūdens temperatūra Daugavā bija plus 17-20 grādi. Latgales un Vidzemes upēs ūdens temperatūra bija plus 13-18 grādi, Zemgales un Kurzemes upēs - plus 14-20 grādi. Savukārt ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens temperatūra ir plus 17-20 grādi.
Atsevišķās upēs un upju posmos ūdens ir vēsāks.
Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē ūdens temperatūra ir no plus 16 līdz plus 19 grādiem.
Sinoptiķi prognozē, ka šonedēļ bieži līs, vietām gaidāmi stipri nokrišņi. Līdz ar to tuvākajās dienās ūdenslīmenis upēs paaugstināsies vai svārstīsies, tikai atsevišķās upēs vai to posmos turpināsies ūdenslīmeņa pazemināšanās.