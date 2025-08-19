FOTO, VIDEO: Rīgas centru pārlido ASV gaisa spēku varenības iemiesojums - bumbvedējs “B-1B Lancer”
Otrdien ASV Gaisa spēku bumbvedējs "B-1B Lancer" kopā ar sabiedroto valstu iznīcinātājiem veica zemo pārlidojumu virs Latvijas, un ap plkst. 12 pārlidojums bija redzams virs Brīvības pieminekļa, informēja Aizsardzības ministrija.
Pārlidojuma laikā ASV bumbvedējs lidoja vienā formācijā ar Ungārijas un Zviedrijas Gaisa spēku "JAS-39 Gripen" iznīcinātājiem. Šis daudznacionālais pārlidojums uzsvēra sabiedroto saliedētību un savstarpēju gaisa spēku operāciju koordināciju, lai stiprinātu reģionālo drošību.
"Baltijas valstu un NATO austrumu flanga drošība ir visa Eiroatlantiskā reģiona drošības stūrakmens. Šādi ASV un sabiedroto pārlidojumi skaidri demonstrē NATO klātbūtni reģionā, transatlantisko vienotību un apņemšanos kolektīvi stiprināt Baltijas valstu drošību," uzsvēris aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Zemais pārlidojums bija daļa no "Bomber Task Force Europe" misijas, kas pastiprina Amerikas Savienoto Valstu apņemšanos nodrošināt drošību Baltijas reģionā un visā NATO austrumu flangā, kā arī demonstrē NATO vienotību un gatavību reaģēt uz jebkādiem izaicinājumiem.
Aizsardzības ministrija norāda, ka pārlidojuma laiks var mainīties atkarībā no laika apstākļiem vai operatīvajām prasībām.