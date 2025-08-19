Siliņai plānotas sarunas ar Eiropas un citu valstu līderiem par atbalstu Ukrainai
Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) šodien plānots piedalīties vairākās videosarunās ar Eiropas un citu valstu līderiem par atbalstu Ukrainai, informēja premjeres padomniece Anna Ūdre.
Sarunās galvenā uzmanība tiks veltīta vakardien Vašingtonā notikušajai sanāksmei ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un turpmākam atbalstam Ukrainai.
Siliņai paredzētas videosarunas ar "labas gribas koalīcijas" pārstāvjiem, ko vadīs Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Eiropas Tautas partijas līderiem, ko organizē partijas prezidents Manfrēds Vēbers, un ar valstu un valdību vadītājiem Eiropadomes formātā, kuru organizē Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta.
Kā ziņots, Tramps pirmdien paziņoja, ka ir sācis gatavot miera samitu starp Ukrainas prezidentu Zelenski un Putinu, pēc savām sarunām ar Zelenski un Eiropas līderiem Baltajā namā.
Tramps sacīja, ka viņam bijusi telefonsaruna ar Putinu pēc "ļoti labas" tikšanās ar Eiropas līderiem un Ukrainas prezidentu Baltajā namā.
"Tikšanos noslēgumā es piezvanīju prezidentam Putinam un sāku gatavot tikšanos, kuras vieta vēl jānosaka, starp prezidentu Putinu un prezidentu Zelenski," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps sacīja, ka viņš pēc tam rīkos trīspusēju samitu ar Ukrainas un Krievijas līderiem.
"Visi ir ļoti laimīgi par MIERA iespējamību Krievijai/Ukrainai," rakstīja Tramps savā platformā.
Putins esot pateicis Trampam, ka ir gatavs tikties ar Zelenski, pavēstīja sarunām tuvs ziņu avots.
Tramps arī sacīja, ka ir apspriedis drošības garantijas Ukrainai kā daļu no miera vienošanās ar Krieviju, kuru nodrošināšanā vadošo lomu uzņemsies Eiropa koordinācijā ar Vašingtonu.
Tramps iepriekš sacīja, ka Putins esot piekritis Rietumu drošības garantijām Ukrainai, lai gan Putins noraida Ukrainas pievienošanos NATO.
"Tikšanās laikā mēs apspriedām drošības garantijas Ukrainai, kuras nodrošinās dažādas Eiropas valstis koordinācijā ar Amerikas Savienotajām Valstīm," Tramps paziņoja platformā "Truth Social".