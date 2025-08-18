Ukraiņu kopiena vēlas iedibināt Pateicības dienu Latvijas tautai
Latvijā piektdien, 22.augustā, notiks ukraiņu kopienas iniciēta Pateicības diena Latvijas tautai, lai pateiktos par sniegto patvērumu, palīdzību un atbalstu.
Kā informēja Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" pārstāve Irīna Meļņika, paldies iecerēts pateikt, publiski izpildot Latvijas himnu latviešu valodā trīs Rīgas vietās - pie Brīvības pieminekļa, pie Latvijas Valsts prezidenta pils un pie ukraiņu dzejnieka Tarasa Ševčenko pieminekļa.
Pasākumu organizē iniciatīvas grupa "Spiv-i-Pratsja", kas darbojas "Sustento" paspārnē. Iniciatīvas grupa aicināja talkā diriģentu Intu Teterovski, un vairākas nedēļas viņa vadībā slīpē gan dziedāšanas, gan himnas vārdu izrunas prasmi.
Teterovskis uzsver, ka himna katrai valstij ir simbols. Viņaprāt, tas ir pozitīvi, ka ukraiņi, kas tagad dzīvo Latvijā, mācās himnu latviešu valodā, kas ir sena un kurā runā tikai pusotrs miljons cilvēku.
"Katrs cilvēks, kas mācās latviešu valodu, iemācās mūsu himnu, ir ārkārtīgi liela vērtība. Ticu, ka šī akcija būs vēl viena palīdzīga roka, cerams, ļoti drīzā Ukrainas uzvarā," pauž diriģents.
Savukārt Tetjana Solovjova, kas organizācijā "Sustento" koordinē un vada darbu ar ukraiņu bēgļiem, piebilst, ka šī diena nav mītiņš vai politiska akcija - tā ir sirsnīga pateicības un solidaritātes zīme.
"Mēs, ukraiņi, vēlamies nodziedāt himnu valstij, kas mums kļuvusi par otrajām mājām, un teikt vienkāršu vārdu "paldies" visiem latviešiem, kuri atvēra mums savas sirdis," uzsver Solovjova.
Kopš Pateicības dienas ideju publiskoja ukraiņu kopienā, himnas kopkorim ik dienu pievienojas arvien jauni dalībnieki, bet esošie ved līdzi brāļus, māsas, draugus un paziņas.
Šonedēļ notiks arī Ukrainas Neatkarības diena, kuru tradicionāli svin 24.augustā. Tā savulaik iedibināta, lai godinātu Ukrainas PSR Augstākās padomes 1991.gada 24.augustā pieņemto Neatkarības deklarāciju, ar kuru tika proklamēta mūsdienu Ukrainas izveide. Taču ukraiņu kopienai šķita svarīgi paust pateicību Latvijas tautai, nejaucot šos divus notikumus, tāpēc iniciatīvas grupa Pateicības dienas rīkošanai par piemērotāku atzina 22.augustu.
Ukraiņu kopiena cer, ka Pateicības diena kļūs par tās jaunu ikgadēju tradīciju Latvijā, bet varbūt arī citās Eiropas valstīs. Latvijas himna plkst.11 izskanēs pie Ševčenko pieminekļa, plkst.13 - pie Brīvības pieminekļa, savukārt plkst.15 - pie prezidenta pils.