K. K. fon Stricka Villas dārzā izskanēs Burkinafaso un Senegālas mūzikas tradīcijas
Rīt, 19. augustā, K. K. fon Stricka Villas dārzā notiks īpašs koncerts, kurā vienā vakarā satiksies Burkinafaso un Senegālas mūzikas tradīcijas. Uz skatuves kāps multiinstrumentālists Noums Dembele un dziedātāja, kora spēlētāja Senny Camara, piedāvājot klausītājiem gan Rietumāfrikas ritmus, gan sakrālu melodiju pasauli.
Koncerta pirmajā daļā plkst. 19.00 uzstāsies Noums Dembele – multiinstrumentālists un radošs Mandingu mūzikas pārstāvis no Rietumāfrikas. Viņš dzimis Djibaso, Burkinafaso ziemeļrietumos, un kopš 2018. gada dzīvo Varšavā. Noums spēlē koru – Rietumāfrikas arfu, kas cieši saistīta ar Mandinku kultūru –, kā arī n’goni un balafonu.
Viņš nāk no griotu dzimtas – mutvārdu tradīciju nesējiem, kas dzeju un mūziku nodod no paaudzes paaudzē. Noums ir pašmācībā apguvis tradicionālos instrumentus un dziedāšanu, veidojot savu unikālo skanējumu. Kopš 2009. gada viņš regulāri uzstājas Eiropā. Viņa mūzika aicina uz prieku, mieru un cieņpilnu kultūru satikšanos.
Vakara otrajā daļā uz skatuves kāps Senny Camara – viena no retajām sievietēm pasaulē, kas spēlē tradicionālo Rietumāfrikas instrumentu koru, radot unikālu sakrālu skaņu pasauli. Dzimusi Dakarā un augusi sereru cilts tradīcijās Senegālā, Senny apvieno dziedniecisko "Ndeup" dziedājumu spēku ar mandingo un fulani kultūras melodijām.
Viņas mūzika ir mīlestības un neatkārtojamības stāsts – maiga, dziļa un hipnotizējoša.
Koncertā Senny atklās savu pasauli – starp sakrālām dziesmām, dabas dziedniecību un kora stīgu dzidrumu.
Pasākuma durvis atvērtas no 18.00. Plkst. 18.30 apmeklētājiem būs iespēja noklausīties profesora Borisa Avrameca stāstījumu par Rietumāfrikas muzikālajām tradīcijām. Āfrikas mūzika – tā nav tikai bungu ritmi. Vakara koncertā mūs gaida izsmalcināta vokālā māksla, kas senatnē bija pieejama vienīgi Rietumāfrikas impēriju aristokrātiem.
Biļetes uz koncertu iegādājamas “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās visā Latvijā un internetā bilesuparadize.lv.