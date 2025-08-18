Latvijas vēstnieks Ukrainā: "Grūtie lēmumi par savas valsts likteni ir jāpieņem pašiem ukraiņiem"
Par Ukrainas nākotni var lemt tikai Ukrainas tauta, līderi un valdība, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" uzsvēra jaunais Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs, komentējot piektdien notikušo ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanos Aļaskā.
"Mēs esam atbalstoši, solidāri, bet grūtie lēmumi par savas valsts likteni ir jāpieņem pašiem ukraiņiem," teica Pildegovičs.
Lai vērtētu, vai Trampa un Putina tikšanās devusi kādu rezultātu, vēstnieks aicināja sagaidīt pirmdien paredzētās Trampa, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Eiropas līderu tikšanās iznākumu.
Kā teicis Tramps, nekas nav izlemts, kamēr nav izlemts viss un kamēr nav salikti visi punkti uz i, atgādināja vēstnieks.
"Pēc dabas esmu optimists, bet šobrīd esmu ļoti piesardzīgs, jo mēs zinām, ka Krievija nav mainījusies, redzam Putina agresīvo retoriku un zinām, cik bieži Krievija ir melojusi," teica Pildegovičs.
Viņš norādīja, ka ilgstošas drošības garantijas ir viens no centrālajiem kara izbeigšanas jautājumiem, jo īslaicīga uguns pārtraukšana neko nedos, ja vēlāk sekos agresijas turpinājums.
Viens no svarīgākajiem diplomātijas uzdevumiem esot atrast pareizos parametru, lai garantijas būtu ticamas un efektīvas.
Ja nav runa par Ukrainas uzņemšanu NATO, kas būtu pilnvērtīgas drošības garantijas, tad jāatrod risinājums, kas ir ilgstošs, teica vēstnieks, norādot, ka tas var būt arī, piemēram, NATO valstu militārā kontingenta izvietošana Ukrainā.
Ir daudz variantu, bet Ukrainas līderi varēs piekrist tikai kaut kam tādam, kas neatkārto Budapeštas memoranda likteni, kad Ukraina atteicās no kodolieročiem un saņēma mīkstās garantijas, kas beidzās ar Krievijas invāziju, uzsvēra Pildegovičs.
Viņš arī atzina, ka ir svarīgi noturēt ASV prezidenta iesaisti šo jautājumu risināšanā.
Jau ziņots, ka kopā ar Zelenski pirmdien Baltajā namā ar Trampu tiksies arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. Tikšanās notiks trīs dienas pēc Trampa un Putina samita Aļaskā.
Pēc ierašanās Vašingtonā Zelenskis platformā "X" pateicies Trampam par uzaicinājumu un paudis vēlmi pēc iespējas drīz izbeigt karu. Zelenskis uzsvēris, ka vispirms tas būtu jādara Krievijai.
"Mēs visi vienādi vēlamies ātri un uzticami izbeigt šo karu. Un mieram jābūt ilgstošam. Ne tā, kā tas bija pirms gadiem, kad Ukraina bija spiesta atdot Krimu un daļu no mūsu austrumiem - daļu Donbasa - un Putins to izmantoja vienkārši kā placdarmu jaunam uzbrukumam. Vai kad 1994.gadā Ukrainai tika dotas it kā "drošības garantijas", bet tas nedarbojās," atgādinājis Zelenskis.
"Krievijai ir jāizbeidz šis karš, ko tā pati sāka. Un es ceru, ka mūsu kopīgais spēks ar Ameriku, ar mūsu Eiropas draugiem piespiedīs Krieviju uz patiesu mieru," piebildis Ukrainas prezidents.
"Ukrainas prezidents Zelenskis var izbeigt karu ar Krieviju gandrīz nekavējoties, ja viņš to vēlas, vai arī var turpināt karot. Atcerieties, kā tas viss sākās. Nekādas Obamas atdotās Krimas (pirms 12 gadiem, bez neviena šāviena!) atgūšanas un nekādas Ukrainas iestāšanās NATO. Dažas lietas nekad nemainās!!!" ierakstījis Tramps.
Telekanāls CNN konstatē, ka Trampa paziņojums par Krimas atgūšanas un Ukrainas dalības NATO neiespējamību atspoguļo spiedienu, kāds Zelenski gaida tikšanās laikā Baltajā namā.
"Divi viņa uzskaitītie nosacījumi - Ukrainai jāatsakās no Krimas, ko Krievija nelikumīgi anektēja 2014. gadā, un jāpiekrīt, ka tā nekad nepievienosies NATO, ir starp nosacījumiem, ko izvirzījis Putins, lai izbeigtu karu," norāda CNN.