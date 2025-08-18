"Viss tas labi skan," Maestro Raimonds Pauls izsakās par komponista Tutiņa impērijas manifestu
"Latvijas Radio" studijā valdīja īpaša noskaņa, kad Maestro Raimonds Pauls noklausījās vienu no Jēkaba Tutiņa jaunā albuma “Not Quite Baroque” skaņdarbiem. “Tīra instrumentāla mūzika, tur nav kam piesieties. Tur viss ir pareizi uzrakstīts, un viss tas labi skan,” sacīja Maestro. Tutiņš iepazīstina kultūras un uzņēmējvides elites pārstāvjus ar impērijas manifestu.
Albuma skaņdarbi jau pirmajās taktīs atver durvis uz citu pasauli. Kā atzīst Ilze Auzere (Jurkāne): “Sākums lika man sajusties kā paradīzes dārzā, kur pļava un kalni ved uz uzvaru. Darbs ir bagātīgs un daudzpusīgs, tas būtu skaists ievads jauniešiem, kuri vēl tikai iepazīst klasisko mūziku, un es to varētu iedomāties arī kā baleta partitūru.”
Savukārt uzņēmējs un kultūras atbalstītājs Māris Gailis albumu salīdzina ar izcilā kino mūzikas autoru Vangēlu: “Manas asociācijas bija ar Vangēla emocionālo “1492”. Tas ir melodisks, efektīvs un ļoti patīkami klausāms.”
“Klausoties šo mūziku, es vēlos, lai cilvēki sevī atrod ne tikai iedvesmu, bet arī disciplīnu un gribu iet tālāk un jaudīgāk. Katrs šī albuma skaņdarbs ir kā mūzikāla saruna, kas virza klausītāju uz sasniegumiem — no pirmā līdz pēdējam skaņdarbam stiprina pārliecību un ceļ garā. "Not Quite Baroque" ir atgādinājums, ka sava impērija rodas tur, kur cilvēks notic savam spēkam, un ka patiesi lielus sapņus iespējams piepildīt tikai ar apņēmību, ticību un neatlaidību. Tā ir mūzika, kas ienāk ar autoritāti — tā nepielāgojas klausītājam, bet izmaina to. Skaņdarbi priekš ambicioziem, neatladīgiem un uz sasniegumiem vērstiem cilvēkiem. Katram savu impēriju,” saka klasiskās mūzikas komponists Jēkabs Tutiņš.
Viedokļi apliecina, ka komponista mūzika uzrunā gan klasiskās mūzikas cienītājus, gan plašāku klausītāju loku. Atsauksmes ir gūtas jau no daudziem Latvijā zināmām personībām, kultūras un uzņēmējdarbības elites pārstāvji, kuru stāsti tiks publicēti komponista sociālajos tīklos. Video formātā viņi dalīsies sajūtās, kas pārņēma, pirmo reizi dzirdot Tutiņa impērijas manifesta skaņdarbus, un izklāstīs, kā klasiskā mūzika ietekmē viņu dzīvi un kādas atziņas radušās viņu personīgo impēriju veidošanas procesā.
Albums “Not Quite Baroque” ar devīzi “Katram savu impēriju” ir apzināts komponista impērijas manifests — drosmīga skaņu arhitektūra, kurā katrs skaņdarbs sevī nes varas un uzvaras ideju. Ar klausītāju mūzika nerunā klusi un nelūdzas tikt sadzirdēta — tā ienāk ar autoritāti, paceļ klausītāju pāri ikdienībai un liek ieraudzīt sevi lielākā stāstā. Šī manifesta skanējums iemieso baroka laikmeta grandiozitāti ar 21. gadsimta cilvēka iekšējo suverenitāti — atgādinot, ka patiesā impērija sākas mūsos pašos.
Debijas albums būs pieejams tikai vinila formātā no š.g. 28. augusta, ierobežotā daudzumā. Klausītāji jau tagad tiek aicināti savlaicīgi rezervēt savu kopiju komponista oficiālajā mājaslapā .
Par komponistu:
Jēkabs Tutiņš ir latviešu izcelsmes komponists, kurš klausītājiem atklāj klasiskas elegances un emociju piesātinātu klausīšanās pieredzi. Jēkaba Tutiņa komponista gaitas aizsākās un attīstījās 2018. gadā Sv. Alberta Romas katoļu baznīcā, kur viņš veidoja savu muzikālo rokrakstu un izkopa melodiskās domas precizitāti. Viņa mūzika izceļas ar dzidri veidotām melodiskajām līnijām, kas spēj aizkustināt un emocionāli uzrunāt klausītāju. Tutiņš ir pārliecināts, ka melodiskums ir atslēga patiesai saiknei ar klausītāju, un ikviens viņa radītais darbs šo principu izvirza par galveno prioritāti. Apzināti izvēloties klasikas estētiku un harmoniju kā savas radošās darbības pamatu, komponists iestājas par mūziku, kas strukturē, iedvesmo un piepilda. Plašāku ieskatu par