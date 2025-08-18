"Dzejas dienas": 8. septembrī norisināsies otrā Trešdaļgadsimta balvas pasniegšana
Festivāla “Dzejas dienas” ietvaros 8. septembrī bārā “Čē” (Dzirnavu iela 82) norisināsies otrā Trešdaļgadsimta balvas pasniegšana, šogad balvai nominētas četras grāmatas – Andra Akmentiņa “Māja”, Jāņa Baltvilka “Kāds putns”, Jāņa Baltausa “Burtu būšanas” un Dzintara Buša un Kaspara Kļaviņa “Kaut kam jānotiek”.
Balvas iniciators Ivars Šteinbergs vēsta: “Trešdaļgadsimta balva, kas godina labākos pirms trīsdesmit trīs gadiem iznākušos latviešu dzejas krājumus, paredz gan laika pārbaudi izturējušu grāmatu izcelšanu, gan – nepelnīti aizmirstu grāmatu atrašanu. Šogad īpašs prieks ir par atradumu – Dzintara Buša un Kaspara Kļaviņa grāmatu “Kaut kam jānotiek”, kuras popularizēšana, šķiet, lieliski atbilst otrajam mērķim. Par to literatūras kritikā ir rakstīts maz, tomēr žūrijas ieskatā grāmata šķita mazs pārsteigums. Akmentiņa pirmā grāmata, savukārt, izceļas ar formālu novitāti. Kopā ar Baltvilka krājumu pieaugušajiem tā iekrīt “laika pārbaudi izturējušo” kategorijā. Bet prieks par Baltausa “Burtu būšanas” izriet no tā, ka mums šogad radusies iespēja pievērst uzmanību pirms trīsdesmit trīs gadiem iznākušai dzejai bērniem.”
Otrās Trešdaļgadsimta balvas žūrija – Gunta Šnipke, Linda Mence, Edvards Kuks un Ivars Šteinbergs. Pērn, kad Trešdaļgadsimta balva tika pasniegta pirmo reizi, laureāts bija “Slengs pilsētas ielās” – dzejnieka Jura Kunnosa (1948–1999) trešais dzejoļu krājums.
Trešdaļgadsimta balva ir simbolisks literatūras apbalvojums, kas ik gadu piešķirams vienam latviešu dzejas krājumam, kas iznācis pirms trīsdesmit trīs gadiem. Balvas mērķis ir publiski godināt un popularizēt tos latviešu dzejas krājumus, kuri literatūras profesionāļu ieskatā ir izturējuši laika pārbaudi, ir ietekmējuši literāro procesu pēdējo 33 gadu laikā, vai arī – kuri šķiet nepelnīti izgājuši no literārās aprites, bet būtu pelnījuši, ka tos aktualizē.